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Законопроекты в сфере социальной политики подготовлены к рассмотрению во втором чтении

Законопроекты в сфере социальной политики подготовлены к рассмотрению во втором чтении
фото: открытые источники

В Верховном Совете состоялось заседание Комитета по социальной политике и здравоохранению. Депутаты обсудили ряд законопроектов, которые будут включены в повестку ближайшего пленарного заседания.

Как сообщает пресс-служба ВС ПМР, ко второму чтению подготовлен проект закона, призванный стимулировать граждан Приднестровья к усыновлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» разработали в Правительстве ПМР в рамках Года семьи и семейных ценностей. Предлагаемые исполнительным органом государственной власти нормы позволят получить единовременное пособие при усыновлении ребенка в возрасте до 18 лет. Сейчас получить такую выплату можно только при усыновлении ребенка младше 14 лет. Кроме того, Правительство предложило увеличить размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении) до 2 500 РУ МЗП (порядка 30 тысяч рублей) на каждого ребенка в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами.

Также ко второму чтению подготовлен законопроект, который позволит получить статус «многодетная семья» гражданам ПМР с регистрацией по месту пребывания от 1 года (временная регистрация). Сейчас получить такой статус могут только граждане ПМР, имеющие прописку или регистрацию по месту жительства на территории республики, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в ПМР. Авторами законопроекта о внесении дополнений в Закон ПМР «О государственной поддержке многодетных семей» выступили депутаты парламентского Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Олег Петрик.

На заседании Комитета депутаты во втором чтении поддержали инициативу коллег-парламентариев Олега Баева и Сергея Писаренко о внесении изменений в Закон ПМР «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» и в Закон ПМР «О государственной молодежной политике». Предлагается до 40 лет увеличить возраст потенциальных получателей государственной субсидии на приобретение собственного жилья. Сейчас воспользоваться такой мерой господдержки могут только работающие в бюджетной сфере граждане, не достигшие 36-летнего возраста. По мнению авторов, такие изменения позволят поддержать молодые приднестровские семьи и остановить отток квалифицированных кадров из республики. Поправками ко второму чтению, разработанными профильным парламентским Комитетом, скорректировали срок вступления в силу предлагаемых депутатами изменений. В случае принятия законопроектов во втором окончательном чтении на пленарном заседании новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года.
  • Сегодня, 08:57
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