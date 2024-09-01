Военнослужащий-контрактник Национальной армии РМ, проходящий службу в Совместных миротворческих силах, 12 сентября, получил смертельное ранение в результате выстрела из предоставленного оружия во время службы на посту.
По информации Оперативного командного центра Молдовы, инцидент произошел в 17:50. Прибывшие на место медики подтвердили смерть военнослужащего. В то же время дело расследует группа полицейских судебно-медицинских экспертов, сообщает Министерство обороны РМ.
Солдат по контракту служит в Национальной армии с 2023 года.
Министерство обороны РМ выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего и окажет всю необходимую поддержку для выяснения этого прискорбного случая.