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Солдат Нацармии Молдовы получил смертельное ранение

Солдат Нацармии Молдовы получил смертельное ранение
фото: открытые источники

Военнослужащий-контрактник Национальной армии РМ, проходящий службу в Совместных миротворческих силах, 12 сентября, получил смертельное ранение в результате выстрела из предоставленного оружия во время службы на посту.

По информации Оперативного командного центра Молдовы, инцидент произошел в 17:50. Прибывшие на место медики подтвердили смерть военнослужащего. В то же время дело расследует группа полицейских судебно-медицинских экспертов, сообщает Министерство обороны РМ.

Солдат по контракту служит в Национальной армии с 2023 года.

Министерство обороны РМ выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего и окажет всю необходимую поддержку для выяснения этого прискорбного случая.
  • Сегодня, 09:05
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