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В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина

В Британии обратились с требованием к НАТО после заявления Путина
фото: POOL/источник: ria.ru

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен выступил в соцсети X за прекращения конфликта после заявления президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт, пишет ria.ru.

"Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии. Страны НАТО должны стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией", — написал он.

Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.

"У меня плохое чувство по поводу этого", — написал Маск.

Так предприниматель отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором российский лидер заявил об обсуждении странами НАТО возможности участвовать в конфликте на Украине. Пользователь написал в посте, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис "начнут Третью мировую войну" в эти выходные и санкционируют атаки вглубь территории России. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит, что США "дали Украине добро" на нанесение ударов по территории России с использованием ракет западного производства.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.
  • Сегодня, 09:09
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