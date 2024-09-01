Биржа последней из лидеров рынка объявила о начале торгов токеном одного из самых популярных приложений в Telegram
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявила о листинге токена HMSTR игры Hamster Kombat. Торги на спотовом рынке начнутся 26 сентября в 15:00 мск. Hamster Kombat стал 58-м по счету проектом программы Launchpool на бирже, передает rbc.ru.
Ранее о запуске торгов токеном заявили площадки OKX, Bybit, Bitget и еще несколько платформ второго эшелона. Многие из них заранее запустили предварительные торги токеном на своих премаркет-платформах, но цены на них не отражают той цены, по которой токен начнет полноценно торговаться на спотовом рынке.
Hamster Kombat — игра в виде мини-приложения в Telegram из категории так называемых «кликеров», или «тапалок», в которой можно «зарабатывать» внутриигровые монеты, просто нажимая на кнопку c изображением хомяка, и использовать дополнительные бонусы, которые обыгрываются как элементы продвижения виртуальной криптобиржи. Бонусы также начисляются за просмотр роликов игры на YouTube и за привлечение пользователей по реферальной системе.
Разработчики заявляют, что количество пользователей приложения в начале августа превысило 300 млн. В телеграм-канале игры более 52 млн подписчиков. В нем же 28 августа команда игры анонсировала эирдроп, запуск токена (token generation event, TGE) и его выход на биржи.
По данным Binance, общая эмиссия HMSTR составит 100 млрд токенов, 3% которых биржа выделит в качестве вознаграждения участникам программы Launchpool. Она подразумевает блокировку токенов BNB или стейблкоинов FDUSD, пропорционально которым на протяжении нескольких дней до старта торгов участники смогут «фармить» дополнительные токены HMSTR. Программа стартует 19 сентября.
В июле Павел Дуров назвал Hamster Kombat «феноменом интернета». Он отметил, что проект сумел нарастить пользовательскую базу до 100 млн пользователей за 73 дня, и сообщил, что токен игры будет работать на блокчейне TON.
Разработчики TON заранее предупредили, что в день запуска токена из-за столь масштабного наплыва желающих получить токены на личные кошельки сеть TON, несомненно, столкнется с серьезной технической нагрузкой и, вероятно, непредвиденными сбоями.
Опрошенные «РБК-Крипто» эксперты советуют выводить начисленные в игре токены напрямую на биржи, чтобы избежать задержек и нагрузки на сеть.