Dnestr.TV

 
0

Селекторное совещание: итоги минувшей недели и планы на текущую

Селекторное совещание: итоги минувшей недели и планы на текущую
фото: пресс-служба Президента ПМР

На селекторном совещании Президент спрашивал о последствиях непогоды минувших выходных. В целом по республике обошлось без серьезных неприятностей. В столице ветром снесло три дерева, при этом ничто и никто не пострадал. Тираспольские ливневки с потоком дождевой воды справились. Этому способствовала заблаговременная продувка системы с помощью специализированной мобильной техники, а также работа трех бригад, которые курсировали по городу и по необходимости очищали сливы. Непосильным для ливневой канализации оказался объем воды по улице Карла Либкнехта, 72. Проблема в том, что на этом участке проложена труба несоответствующего диаметра, рассказал Олег Довгопол. Еще одно неприятное последствие ливня – провал тротуарной плитки в районе грота Екатерининского парка. Участок восстановят, как только позволит погода, сообщает пресс-служба главы государства.

В Каменском районе ситуация хуже. Как рассказал глава, по улице Ленина ливневая канализация построена с нарушениями. По улице же Советской не продумано направление стока воды, что привело к затоплению приусадебных участков.

Главы городов и районов рассказали, что из-за дождя пришлось отказаться от проведения в эти выходные на открытых площадках ряда запланированных мероприятий. Но их не отменили, а перенесли.

Обсуждали на совещании дорожные работы. Сергей Сокирка проинформировал, что в селах Грушка и Красный Октябрь Каменского района завершено асфальтирование плановых участков. В Бендерах сейчас акцент на внутридомовых территориях. Большая работа проводится по улице Космонавтов. В планах будущего года завершить ремонт дорожного полотна по улицам Кишиневской и Тамары Кручок. Дополнительного выделения средств требует крайне необходимая дорожная реконструкция по улице 40 лет ВЛКСМ. Роман Иванченко акцентировал внимание на том, что дорожные работы проводятся в комплексе с обновлением подземных инженерных сетей и озеленением придорожных территорий. Еще один вопрос, который поднял бендерский глава, – выделение средств на консервацию городского полигона ТБО. Муниципальный бюджет продолжает тратить деньги на поддержание объекта.

Василий Тищенко напомнил, что в грядущую субботу Слободзея отпразднует городские именины. Торжественное мероприятие пройдет 21 сентября утром на Аркадной площади, народные гуляния и концерт проведут у Летнего кинотеатра.

Готовится ко Дню города и Тирасполь. Глава обещал, что дорожно-ремонтные работы на Покровской улице к празднику завершат. Учитывая, что именинная дата выпадает на понедельник, решено, что официальную часть организуют 14 октября, а подворья и культурно-развлекательную программу проведут в преддверии праздника – в субботу 12 октября.

Обсуждали участники совещания проблематику сокращения числа маршрутных такси. Говорили о новых подходах к организации питания в образовательно-воспитательных учреждениях. Есть вопросы по вывозу ТБО, деятельности предприятий сферы ЖКХ, экономической обоснованности тарифов. Эти и другие темы будут включены в повестку расширенного совещания при Президенте, запланированного на ближайший четверг.
  • Вчера, 17:30
  • DTV
  • Просмотров: 76
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие итоги внешней торговли
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
  • Прокуратура ПМР добилась ужесточения наказания по делу ...
  • Августовский индекс цен
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие итоги внешней торговли
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
  • Прокуратура ПМР добилась ужесточения наказания по делу ...
  • Августовский индекс цен
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна