На селекторном совещании Президент спрашивал о последствиях непогоды минувших выходных. В целом по республике обошлось без серьезных неприятностей. В столице ветром снесло три дерева, при этом ничто и никто не пострадал. Тираспольские ливневки с потоком дождевой воды справились. Этому способствовала заблаговременная продувка системы с помощью специализированной мобильной техники, а также работа трех бригад, которые курсировали по городу и по необходимости очищали сливы. Непосильным для ливневой канализации оказался объем воды по улице Карла Либкнехта, 72. Проблема в том, что на этом участке проложена труба несоответствующего диаметра, рассказал Олег Довгопол. Еще одно неприятное последствие ливня – провал тротуарной плитки в районе грота Екатерининского парка. Участок восстановят, как только позволит погода, сообщает пресс-служба главы государства.
В Каменском районе ситуация хуже. Как рассказал глава, по улице Ленина ливневая канализация построена с нарушениями. По улице же Советской не продумано направление стока воды, что привело к затоплению приусадебных участков.
Главы городов и районов рассказали, что из-за дождя пришлось отказаться от проведения в эти выходные на открытых площадках ряда запланированных мероприятий. Но их не отменили, а перенесли.
Обсуждали на совещании дорожные работы. Сергей Сокирка проинформировал, что в селах Грушка и Красный Октябрь Каменского района завершено асфальтирование плановых участков. В Бендерах сейчас акцент на внутридомовых территориях. Большая работа проводится по улице Космонавтов. В планах будущего года завершить ремонт дорожного полотна по улицам Кишиневской и Тамары Кручок. Дополнительного выделения средств требует крайне необходимая дорожная реконструкция по улице 40 лет ВЛКСМ. Роман Иванченко акцентировал внимание на том, что дорожные работы проводятся в комплексе с обновлением подземных инженерных сетей и озеленением придорожных территорий. Еще один вопрос, который поднял бендерский глава, – выделение средств на консервацию городского полигона ТБО. Муниципальный бюджет продолжает тратить деньги на поддержание объекта.
Василий Тищенко напомнил, что в грядущую субботу Слободзея отпразднует городские именины. Торжественное мероприятие пройдет 21 сентября утром на Аркадной площади, народные гуляния и концерт проведут у Летнего кинотеатра.
Готовится ко Дню города и Тирасполь. Глава обещал, что дорожно-ремонтные работы на Покровской улице к празднику завершат. Учитывая, что именинная дата выпадает на понедельник, решено, что официальную часть организуют 14 октября, а подворья и культурно-развлекательную программу проведут в преддверии праздника – в субботу 12 октября.
Обсуждали участники совещания проблематику сокращения числа маршрутных такси. Говорили о новых подходах к организации питания в образовательно-воспитательных учреждениях. Есть вопросы по вывозу ТБО, деятельности предприятий сферы ЖКХ, экономической обоснованности тарифов. Эти и другие темы будут включены в повестку расширенного совещания при Президенте, запланированного на ближайший четверг.