Маршрутки и такси, по действующему законодательству, могут останавливаться до 5 минут под знаком «Остановка запрещена», для того чтобы пассажиры могли выйти или зайти в салон либо чтобы выгрузить или загрузить багаж. Это дает возможность водителям останавливаться практически в любом месте по просьбе пассажиров. Однако такое вождение нередко создает аварийные ситуации на дорогах. По этому поводу в адрес депутатов Верховного Совета поступает значительное количество обращений от водителей. В связи с этим парламентарии Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Степан Степанов инициировали изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Законопроект рассмотрели на заседании Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
«Водители маршруток могут останавливаться на участках дороги, где есть запрещающий знак. Но дороги узкие, и водители, останавливаясь, создают не совсем безопасные условия для других участников дорожного движения. В этой ситуации, водители маршруток, бывает, останавливаются буквально через каждые 5-10 метров по требованию пассажиров. Но это неправильно. Есть определенные места, есть остановки, которые расположены не так далеко друг от друга. Мы предложили прописать, что водители маршруток должны останавливаться только в организованных местах и на остановках», – отметил соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета по законодательству Григорий Дьяченко.
В целях безопасности депутаты Комитета по законодательству предложили прописать также в законе, что оплачивать проезд можно только при посадке в транспортное средство. Речь идет об оплате наличными при входе, чтобы водитель не отвлекался в пути. Во время движения можно будет оплачивать проезд с помощью карты после того, как система автоматизированной оплаты проезда в Приднестровье будет запущена.
Еще одно из новшеств, предлагаемых депутатами, – это обязательная установка в маршрутках видеорегистраторов.
«В процессе работы над законопроектом было предложено в том числе запретить водителям брать оплату и рассчитываться с пассажирами во время движения. Это правильно, такого не должно быть. По поводу того, что водители маршруток разговаривают по телефону за рулем, у нас есть ответственность. К сожалению, такие факты еще есть. Нарушающих водителей выявляют и наказывают. Кроме этого в процессе работы над законопроектом поступило предложение, чтобы в каждой маршрутке был видеорегистратор, он будет регистрировать не просто дорожную обстановку, а будет доказательством того, что водитель нарушает или едет без нарушений правил дорожного движения», – пояснил заместитель председателя Комитета по законодательству Григорий Дьяченко.
На заседании профильного комитета законопроект об изменениях в закон «О безопасности дорожного движения» был единогласно поддержан депутатами.
Кроме этого, для того чтобы нормы о запрете остановки маршруток в неположенном месте соблюдались водителями, законодатели предложили скорректировать Кодекс об административных правонарушениях. Цель – ввести ответственность за несоблюдение иных правил перевозки пассажиров и багажа. Под эту ответственность будет попадать остановка маршрутки или такси в зоне действия знака «Остановка запрещена».
«Для того, чтобы этих нарушений не было, предусматривается в Кодексе об админправонарушениях штраф. Это следующий законопроект. Предлагается новый состав административного правонарушения, в соответствии с которым будет предусмотрена ответственность за несоблюдение правил перевозки пассажиров и багажа от 15 до 30 РУ МЗП», – отметила на заседании председатель Комитета по законодательству, вице-спикер парламента Галина Антюфеева.
Данное предложение тоже было поддержано на заседании Комитета. Поправками к законопроекту во втором чтении депутаты хотят дополнительно предусмотреть такой вид административного наказания, как предупреждение (либо штраф от 15 до 30 РУ МЗП, это от 276 до 552 рублей).
Также поправкой предложено ввести штраф за отсутствие в маршрутке видеорегистратора. Для граждан санкции в размере 20 РУ МЗП (368 рублей), для должностных лиц – 50 РУ МЗП (920 рублей).
Рассмотренные законопроекты об изменениях закона «О безопасности дорожного движения» и Кодекса об административных правонарушениях депутаты Комитета по законодательству будут рекомендовать принять сразу в двух чтениях на ближайшем пленарном заседании Верховного Совета с учетом поправок и высказанных замечаний.