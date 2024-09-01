Делегация из семи членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с Торхильдур Сунной Эварсдоттир (Исландия) совершит предвыборный визит в Республику Молдова 17-18 сентября, передает noi.md.
Цель миссии — оценить электоральный и политический климат перед президентскими выборами и конституционным референдумом 20 октября 2024 года.
В Кишиневе делегация встретится с президентом Республики Молдова, вице-премьером по вопросам европейской интеграции, председателем парламента, основными кандидатами в президенты, председателем и членами Центральной избирательной комиссии, а также представителями гражданского общества и средств массовой информации.
По итогам визита делегация выступит с заявлением. Также делегация отправится в Республику Молдова для наблюдения за выборами вместе с другими международными наблюдателями 20 октября.