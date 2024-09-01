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Делегация ПАСЕ совершит предвыборный визит в Молдову

Делегация ПАСЕ совершит предвыборный визит в Молдову
фото: russiancouncil.ru

Делегация из семи членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с Торхильдур Сунной Эварсдоттир (Исландия) совершит предвыборный визит в Республику Молдова 17-18 сентября, передает noi.md.

Цель миссии — оценить электоральный и политический климат перед президентскими выборами и конституционным референдумом 20 октября 2024 года.

В Кишиневе делегация встретится с президентом Республики Молдова, вице-премьером по вопросам европейской интеграции, председателем парламента, основными кандидатами в президенты, председателем и членами Центральной избирательной комиссии, а также представителями гражданского общества и средств массовой информации.

По итогам визита делегация выступит с заявлением. Также делегация отправится в Республику Молдова для наблюдения за выборами вместе с другими международными наблюдателями 20 октября.
  • Вчера, 17:48
  • DTV
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