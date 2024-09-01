В период с 6 по 12 сентября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 19 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.
В Тирасполе, Рыбнице и Каменке выявили по одному нарушителю, в Бендерах – три, шесть – в Григориополе и семь – в Слободзее, передает пресс-центр МВД ПМР.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 12 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Шесть человек сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Один водитель отказался проходить медосвидетельствование. Его привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов С 9 по 15 сентября беспилотники фиксировали нарушения ПДД по всей республике. Всего удалось установить 16 случаев.
Инспекторы ГАИ, по п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР, привлекли к административной ответственности семь водителей за выезд на полосу встречного движения. Им грозит штраф 552 рубля ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.
Также были оштрафованы, в соответствии с п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР, шесть водителей, которые нарушили требования дорожной разметки.
Два водителя привлечены к ответственности по ст. 12.19 КоАП ПМР за то, что не уступили пешеходам или другим участникам движения. Каждый нарушитель заплатит штраф в размере 184 рублей ПМР.
Ещё один человек привлечён к ответственности по ст. 12.6 КоАП ПМР за то, что ехал, не пристегнув ремень безопасности. Нарушитель заплатит штраф в размере 55 рублей ПМР.
Подобные рейды Госавтоинспекция ПМР проводит регулярно.