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По данным УГАИ

По данным УГАИ

В период с 6 по 12 сентября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 19 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

В Тирасполе, Рыбнице и Каменке выявили по одному нарушителю, в Бендерах – три, шесть – в Григориополе и семь – в Слободзее, передает пресс-центр МВД ПМР.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 12 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Шесть человек сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Один водитель отказался проходить медосвидетельствование. Его привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
С 9 по 15 сентября беспилотники фиксировали нарушения ПДД по всей республике. Всего удалось установить 16 случаев.

Инспекторы ГАИ, по п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР, привлекли к административной ответственности семь водителей за выезд на полосу встречного движения. Им грозит штраф 552 рубля ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

Также были оштрафованы, в соответствии с п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР, шесть водителей, которые нарушили требования дорожной разметки.

Два водителя привлечены к ответственности по ст. 12.19 КоАП ПМР за то, что не уступили пешеходам или другим участникам движения. Каждый нарушитель заплатит штраф в размере 184 рублей ПМР.

Ещё один человек привлечён к ответственности по ст. 12.6 КоАП ПМР за то, что ехал, не пристегнув ремень безопасности. Нарушитель заплатит штраф в размере 55 рублей ПМР.

Подобные рейды Госавтоинспекция ПМР проводит регулярно.
  • Вчера, 17:55
  • DTV
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