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В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались и в Приднестровье
изображение: открытые источники
В Румынии 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались и в Молдове. Эпицентр был в Румынии, в сейсмической зоне Вранча, в 13 км от коммуны Бисока.
По информации румынского Института физики Земли, подземные толчки в сейсмической зоне Вранча зафиксировали в 17:40. Очаг залегал на глубине 140 км.
Землетрясение произошло вблизи городов Бузэу (57 км ), Брашов (61 км), Фокшаны (64 км), Плоешть (73 км).
Подземные толчки ощущались и в Приднестровье. Землетрясение ощутили в Румынии, Молдове, Болгарии, Украине.
- Вчера, 18:10
- DTV
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