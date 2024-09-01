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В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались и в Приднестровье

В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались и в Приднестровье
изображение: открытые источники

В Румынии 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались и в Молдове. Эпицентр был в Румынии, в сейсмической зоне Вранча, в 13 км от коммуны Бисока.

По информации румынского Института физики Земли, подземные толчки в сейсмической зоне Вранча зафиксировали в 17:40. Очаг залегал на глубине 140 км.

Землетрясение произошло вблизи городов Бузэу (57 км ), Брашов (61 км), Фокшаны (64 км), Плоешть (73 км).

Подземные толчки ощущались и в Приднестровье. Землетрясение ощутили в Румынии, Молдове, Болгарии, Украине.

В Румынии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки ощущались и в Приднестровье
  • Вчера, 18:10
  • DTV
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