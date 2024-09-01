Президент ПМР Вадим Красносельский подписал пакет законов, запрещающих употреблять по отношению к Приднестровью термин «Транснистрия». Это приравнивается к проявлению нацизма и влечет административную ответственность. Физическим лицам в этом случае грозит штраф в сумме от 10 до 20 расчетных уровней минимальной заработной платы (от 184 до 368 рублей) или административный арест сроком на 15 суток. Для должностных лиц максимальный размер штрафа составляет 40 РУ МЗП (736 рублей), для юридических сумма штрафа – от 100 до 500 РУ МЗП (от 1 840 до 9 200 рублей), передает novostipmr.com.
При этом запрет не распространяется на случаи, когда при употреблении термина «Транснистрия» по отношению к ПМР формируется негативное отношение к нацизму и экстремизму и отсутствуют признаки пропаганды соответствующей идеологии.
Пакет законопроектов, внесенный Президентом ПМР, был принят парламентариями 4 сентября. Они вступят в силу через 14 дней после официального опубликования.
Напомним, что термин «Транснистрия» использовался в 1941-1944 годах румынскими оккупационными властями для обозначения захваченной территории между Днестром и Южным Бугом, на которой ими был установлен крайне жестокий оккупационный режим, жертвами которого стали десятки тысяч мирных жителей.