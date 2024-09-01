Dnestr.TV

 
0

"Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу" в объеме 42,4 млн куб. м

"Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу" в объеме 42,4 млн куб. м
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома", пишет ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 17 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки составил 42 млн куб. м, в среднем в сентябре - более 42 млн куб. м.

На сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 17 сентября может составить около 42,3 млн куб. м.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, задавшись вопросом, кому это выгодно.

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
  • Сегодня, 10:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Текущие итоги внешней торговли
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
  • Прокуратура ПМР добилась ужесточения наказания по делу ...
  • Августовский индекс цен
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Текущие итоги внешней торговли
  • Информация о величине прожиточного минимума в Приднестр ...
  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • В ПМР возобновили выдачу нейтральных номеров
  • Каков пассажирский поток в Международном аэропорту Киши ...
  • Президент Польши подписал закон о применении оружия про ...
  • Прокуратура ПМР добилась ужесточения наказания по делу ...
  • Августовский индекс цен
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна