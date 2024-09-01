С 13 на 14 сентября сотрудники ДПС выявляли нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание уделяли мотоциклистам, которые громким рёвом моторов разрывают тишину по ночам.
Для проверки был остановлен 21 мотоциклист, ГАИ выявила 25 нарушений ПДД ПМР, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Двух мотоциклистов оштрафовали за управление транспортом с техническими неисправностями, связанными с выхлопной системой. Это и есть основная причина шума, который издают мотоциклы в ночное время суток. Нарушителей привлекли к ответственности по п. 1 ст. 12.5 КоАП ПМР.
Выявлены четыре водителя, чей транспорт не прошёл техосмотр – админответственность по п. 5 ст. 12.5 КоАП ПМР. Ещё два постановления инспекторы составили по ст. 12.39 КоАП ПМР за отсутствие страховки.
Также к админответственности были привлечены мотоциклисты за сокрытие госномера, нарушение требования дорожного знака и не только.