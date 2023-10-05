Под председательством Александра Розенберга прошло заседание высшего органа исполнительной власти. Традиционно с него началась рабочая неделя в Правительстве. На рассмотрение было представлено порядка 15 вопросов, касающихся важных аспектов жизнедеятельности государства. Подробнее о главных темах в кратком обзоре.
Утверждены предельные уровни тарифов по некоторым направлениям на 2025 год
В ходе заседания особое внимание уделили предельным уровням тарифов на следующий год. Установлена стоимость платных услуг учреждений, подведомственных Минпросу, Минздраву, Минцифре, государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска, и Госслужбе архивов.
Таким образом, в 2025 году в организациях начального и среднего профессионального образования предусмотрено повышение стоимости обучения по 106 направлением. Рост составит от 2,2% до 66,5%. При этом, предлагается по 67 услугам понизить тарифы от 0,6% до 56%. Предельные уровни тарифов на 49 дополнительных услуг останутся на уровне 2024 года. Изменения связаны с увеличением расходов на практику и изменением количества учебных часов. Эти меры позволят учреждениям получать дополнительный доход для выполнения своих задач.
Также на следующий год установлены тарифы почти на 1,9 тыс. медицинских услуг в государственных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Приднестровья, включая 103 новые услуги. Стоимость 213 услуг будет повышена, а на 51 услугу предусмотрено понижение. Эти изменения основаны на анализе расходов и сопоставлении с ценами на аналогичные услуги в республике. Нововведения помогут учреждениям здравоохранения улучшить качество оказываемых услуг и обеспечить дополнительное финансирование.
Что касается предельных уровней тарифов учреждений, подведомственных столичной госадминистрации, то они в своем большинстве останутся в пределах этого года с учетом внесенных ранее изменений. При этом необходимо отметить рост стоимости одной услуги, оказываемой службой социальной помощи. Это связано с увеличением расчетного уровня минимальной заработной платы. Стоит отметить, что в 2025-м будут введены 10 новых услуг. Незначительное увеличение стоимости по некоторым направлениям замечено на услуги госучреждений, находящихся в ведении Минцифры.
Если сравнивать текущие тарифы на услуги, оказываемыми ГУ «Архивы Приднестровья», в следующем году предложено снизить стоимость по ряду услуг, по 17 – останется без изменения, по 35 – наблюдается рост цены от 1% до 24%.
Предложено продлить налоговые льготы для поддержки бизнеса в 2025 году
Правительство разработало инициативу, направленную на поддержку организаций в условиях неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации. Данный подход не новый, меры государственной поддержки крупных предприятий действуют на территории республики с начала 2024 года. Они помогли стабилизировать работу ряда организаций. В указанный период на эти цели было направленно более 62 миллионов рублей в виде отсрочек.
Поскольку срок действия мер поддержки рассчитан до конца текущего года, разработанный документ предлагает пролонгировать их на 2025 год. Суть данного механизма заключается в том, что предприятия смогут получать отсрочки по уплате налогов и сборов без начисления процентов. Это позволит стабилизировать финансовое положение компаний и продолжить свою стабильную деятельность в сложных условиях.
Представленный законопроект направят в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения и принятия.
Контроль за ввозом и продажей медицинских препаратов будет усилен
Правительство планирует ужесточить контроль за ввозом и реализацией на территории республики медицинских препаратов и изделий. Представленный документ предлагает расширить перечень товаров, импорт которых требует обязательного лицензирования. В него добавят продукцию, являющуюся лекарственными средствами, для медицинского применения и изделия медназначения. Лицензирование затронет ввоз, оптовую и розничную продажу медико-фармацевтической продукции средств, за исключением контактных линз.
Эти изменения призваны обеспечить таможенный контроль за ввозом медицинских препаратов, что поможет эффективнее регулировать их оборот на внутреннем рынке и повысить безопасность потребителей. Лицензирование будет обязательным для всех, кто занимается фармацевтической деятельностью в республике.