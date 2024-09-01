Общеприднестровский народный форум – это консолидирующее республиканское общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Вадима Красносельского. Он же является избранным лидером ОНФ. Глава государства заслушал доклады руководителей подразделений организации. Мероприятие прошло в Доме официальных приемов Администрации Президента ПМР. К разговору пригласили членов Президиума ОНФ, наиболее активных общественных инспекторов и руководителей хорошо зарекомендовавших себя ремонтно-строительных организаций, задействованных в реализации госпрограмм развития. К беседе также присоединились руководители органов госвласти, ряда министерств и ведомств. Обсуждали деятельность ОНФ с акцентом на проверку качества исполнения работ на объектах, попавших в программу капитальных вложений (ФКВ), и по линии Дорожного фонда, передает пресс-служба Президента ПМР.
Президента проинформировали о результатах контрольных мероприятий, проведенных в 2023 году. Докладывали сопредседатель-координатор ОНФ Юрий Чебан и руководители городских и районных отделений форума. Отмечено, что из более чем полутора сотен объектов ФКВ-2023 контролеры-общественники проверили около трети, из двухсот пунктов Дорожного фонда – 45 единиц. В проверочных мероприятиях было задействовано порядка сорока человек. В период их проведения ОНФ адресовано около полутора тысяч обращений граждан, в которых содержатся благодарность за содействие, просьбы и рекомендации относительно того, на какие объекты в дальнейшем стоит обратить внимание общественного контроля. В 2023 году к работе привлекали членов большого числа общественных организаций, входящих в состав ОНФ, в том числе молодежных, сообщил Юрий Чебан. Он подчеркнул, что проверяющие активно контактируют с балансодержателями объектов и пользователями, а также с подрядными организациями, выполнявшими работы на проверяемых объектах. В целом представители всех трех направлений активно идут на контакт. Отказы в сотрудничестве единичны. Были названы конкретные должностные лица, отказавшиеся содействовать общественному контролю. Президент поручил главам госадминистраций обратить внимание на эти случаи. Кроме того, есть президентское указание: если руководитель той или иной организации препятствует общественному контролю, к проверочным процедурам автоматически подключаются сотрудники ОБЭП.
Результаты проверочных мероприятий в целом удовлетворительны. Представители ОНФ отмечают, что выявленные нарушения и недоработки в большинстве своем исправляются.
Особо рекомендовано обратить внимание на несколько объектов, попавших в поле зрения контролеров. В специальной (коррекционной) школе-интернате I, II, V видов (Тирасполь) выполнен ремонт на одном из этажей спального корпуса. Общественники настаивают, что останавливаться на полпути нельзя: нужно привести в порядок все помещения учреждения. В бендерском теоретическом лицее выявлена причина влажности стен спортзала: один из отрезков отлива установлен с нарушениями. При этом исправлять погрешность не торопятся, используя формулировку «будет устранено по мере возможности». Представители ОНФ настаивают, что такой подход недопустим. В школе села Катериновка (Каменский район) система отопления не соответствует проектной документации. Краснооктябрьская школа-детский сад тоже взята на заметку. Там выполнено 60% заявленных работ, и никто не готов дать ответ, когда проект будет реализован полномерно. В Слободзее рекомендуют обратить внимание на участок дороги на пересечении улиц Советская и Дружбы. Полотно там добротно отремонтировано, но водители сетуют на опасность подъема и просят установить упреждающий дорожный знак. Есть нарекания к выполнению работ по реконструкции дубоссарского мемориала. Анализ показал, что недоработки были на стадии проектирования. Пришлось менять виды работ, что влечет за собой необходимость продления срока их выполнения. Есть также вопросы по поставке материалов. Президент поручил правительству подключиться к проверке.
Упомянули на встрече мемориальный комплекс жертв политических репрессий, расположенный у бастиона Тираспольской крепости. Там завершены раскопки, связанные с эксгумацией и перезахоронением расстрелянных в 30-х годах прошлого столетия. Исследователи продолжили работы, обнаружив, по их мнению, артефакты, связанные с более древней историей города. Но двигаться далее в сторону жилых многоэтажек недопустимо. Вадим Красносельский рекомендовал остановиться, и это место, отмеченное трагедией, правду о которой удалось извлечь из недр не только земли, но и человеческой памяти, посвятить исключительно жертвам репрессий. В структуру мемориального комплекса входят братские могилы, в которых упокоены порядка пяти тысяч эксгумированных, музей, расположенный в здании порохового погреба (здесь жертвы репрессий ожидали исполнения приговора), и храм во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской, возведенный на месте тюрьмы НКВД. По завершении всех археолого-исследовательских работ территорию окончательно благоустроят.
Еще один мемориал, о котором шла сегодня речь, – тираспольский. Его реконструируют, наполняя новыми объектами. Помимо информационно-иллюстрационных каменных полотен, здесь появится Могила Неизвестного Солдата – аналог московской. Это будет не условное место поклонения, а реальное захоронение. 12 апреля 2025 года, в День освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков, здесь пройдет церемония перезахоронения.
Участники встречи говорили о том, что прямой контакт с гражданами позволяет выявлять не только явные недоработки либо некачественное исполнение, но и обнаруживать не всегда разумное планирование. Пример – благоустройство территорий образовательных учреждений без проведения ремонта подъездных путей и пешеходных дорожек, ведущих в детские сады и школы. Так получается, что это объекты, участвующие в разных программах. Озвучили конкретный случай: тираспольская улица Краснодонская и детский сад №42. Вадим Красносельский подчеркнул, что, бывая с инспекциями в различных учреждениях, не раз сталкивался с подобной проблемой и всегда своими поручениями указывал на необходимость подходить к благоустройству комплексно. Полумеры не эффективны, уверен Глава государства. Речь идет об обеспечении не просто комфорта, а безопасности детей, отметил Президент. Он также напомнил, что выступал с инициативой о целевом выделении бюджетных средств на приведение в порядок внутриквартальных разъездов и внутридворовых территорий. Нынешний механизм предусматривает финансирование этого направления по остаточному принципу, что в существующих экономических реалиях равнозначно его отсутствию. Президентский законопроект не набрал необходимого числа депутатских голосов. По настоянию членов ОНФ инициатива будет повторно внесена на рассмотрение Верховного Совета.
Собеседники говорили о конкретных объектах и работе форума в целом. Наметили планы, оговорили задачи. Наиболее активные по итогам 2023 года общественные инспекторы, а также руководители благонадежных подрядных организаций, качество выполнения работ которыми не вызывает нареканий, отмечены благодарственными письмами ОНФ.
Завершая встречу, Вадим Красносельский говорил не только о значимости общественного контроля, но и об основополагающей консолидирующей функции ОНФ. Президент подчеркнул главенствующую роль приднестровского народа, отметив, что его сила – в единстве, благодаря которому народ Приднестровья непобедим. Вадим Красносельский проинформировал общественников о том, что 2025-й будет его решением объявлен Годом приднестровского народа, и нацелил членов Общеприднестровского народного форума активно включиться в подготовку и реализацию соответствующих мероприятий.