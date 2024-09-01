Оставляющие страну смогут получить выплату в размере 350 тысяч шведских крон, начиная с 2026 года.
Власти Швеции планируют выплачивать мигрантам, беженцам и соискателям политубежища около 34 тысяч долларов за добровольный выезд из страны и возвращение на родину. Об этом сообщает Newsweek, пишет korrespondent.net.
Согласно законопроекту, покидающие страну смогут получить выплату в размере 350 тысяч шведских крон, начиная с 2026 года.
Сейчас мигранты также могут получить вознаграждение за добровольный выезд из Швеции, но оно относительно небольшое - 10 тысяч крон за взрослого и 5 тысяч крон за ребенка, но не более 40 тысяч крон на семью.
Ожидается, что получение компенсации будет наиболее интересно тем, кто долгое время находится без работы или имеет низкий доход и зависит от социальной поддержки со стороны государства.
В Швеции большая проблема этнической преступности, когда выходцы из Африки, Афганистана и Ближнего Востока собираются в банды и занимаются наркоторговлей, воровством и преступностью.