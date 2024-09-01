Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 9 по 15 сентября, оценивается как неустойчиво благополучная.
За этот период зарегистрирован 89 случаев заболеваний (на предыдущей неделе – 91), в том числе 43 среди детей и подростков. Из всех больных – у 21 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех обследованных пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Показатель заболеваемости ОКИ составил 19,4 на 100 тыс. населения, что на 2,2% ниже в сравнении с предыдущей неделей и на 4,4 % выше аналогичного периода прошлого года.
Рост заболеваемости отмечается в Тирасполе, Бендерах, Григориопольском и Рыбницком районах. Снижение – в Дубоссарском и Слободзейском районах.
За прошедшую неделю были проведены лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 23 проб на холеру, в 7 выделен холероподобный вибрион (в Тирасполе, Рыбницком и Дубоссарском районах).
На индикаторные микроорганизмы было отобрано 12 проб воды, из них 8 не соответствуют требованиям (Слободзейский, Дубоссарский, Рыбницкий районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.
На патогенную флору было отобрано 14 проб, все с отрицательным результатом. Из 14 проб на коли-фаги также все соответствуют необходимым требованиям.