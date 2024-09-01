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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
Фото:novostipmr.com

Основное за минувшую неделю (9-15 сентября) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

– выявлены факты недекларирования более 143 тонн азотных удобрений, почти 300 кг растворителя для акриловых красок, косметических средств, товаров народного потребления, автомобилей польской, украинской и молдавской регистрации, топливной аппаратуры для автомобиля;

- на ТПП «Мост Рыбница» в ходе таможенного контроля вывозимой топливной древесины выявлен факт недостоверного ее декларирования, повлекший занижение таможенных платежей;

- в зоне деятельности Бендерской и Дубоссарской таможен пресечены факты перемещения помимо пунктов пропуска коммерческой партии одежды, тротуарной плитки;

- сотрудники оперативных подразделений ГТК выявили партию электронных сигарет и жидкостей для них, которые ранее незаконно были ввезены на территорию Приднестровья;

- зарегистрированы 16 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации, сообщается на сайте ГТК ПМР.
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