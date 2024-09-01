Снижение административных барьеров – одна из ключевых задач высшего органа исполнительной власти, акцентировал внимание глава Правительства Александр Розенберг, открывая рабочее совещание. Он подчеркнул, что сегодня государство стремится к эффективности процесса налогообложения и его прозрачности. В рамках этой стратегии были разработаны ряд мер, направленных на поддержку экономики в целом, а также на упрощение системы налогообложения для физических лиц, передает пресс-служба Правительства ПМР.
«Я считаю, что для исчисления всех причитающихся платежей, налогов и обязательных сборов, которые взимаются у нас с физических лиц, база для взимания этих платежей должна быть единой. И во всех органах — одинаковой. По факту, начиная с муниципалитетов и заканчивая республиканскими организациями и ведомствами», – сказал Премьер.
По поручению Александра Розенберга Министерство финансов разрабатывает единую базу по налогам и сборам с физических лиц. Предполагается, что она станет единой площадкой, которая позволит аккумулировать сбор средств по налогам на имущество, землю, благоустройство и вывоз твёрдых бытовых отходов. Сегодня система учёта и администрирования этих платежей обрабатывается налоговыми инспекциями и давно требовала изменений и обновлений.
Как пояснил заместитель министра финансов – директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев, ключевая проблема, с которой сталкиваются специалисты, – обработка большого объема информации вручную. Сегодня в налоговых инспекциях используются старые программные продукты, некоторые из которых датированы 1995 годом. Имеются и более свежие версии, однако и они являются децентрализованными и не поддерживают электронный обмен информацией с другими госслужбами. Отсутствует автоматическое внесение данных об объектах налогообложения, начислении пени, внесении данных о льготах и учёте уплаченных налогов, что приводит к необходимости вводить данные вручную, а это влечёт за собой ошибки.
«Квитанции на оплату налогов до сих пор формируются вручную: это налог на имущество, земельный налог. Они в бумажном виде распространяются через почту путем опускания в почтовые ящики. И, по сути, сегодня в республике это, наверное, последние бумажные квитанции, которые остались в обиходе. Остальные все платежи взимаются электронно. И зачастую квитанции не доходят, либо не доносят, либо просто граждане в многоквартирных домах уже не открывают почтовые ящики в силу того, что там ничего другого нет, кроме рекламных проспектов», – отметил Евгений Кошелев и добавил, что из-за этого граждане не всегда оплачивают свои налоговые обязательства в срок.
По мнению Министерства финансов, решить ряд этих проблем поможет единая база налогов и сборов с физических лиц. Как пояснили авторы проекта, она позволит автоматизировать расчеты необходимых платежей, а также будет обрабатывать данные о платежах и формировать информацию о задолженностях граждан и начислении пени.
Для получения актуальной информации о недвижимом имуществе, месте жительства налогоплательщиков, факте оплаты, получения сведений об умерших гражданах и прочее новый комплекс будет обмениваться данными с различными государственными структурами.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на разработку технического задания к соответствующему программному обеспечению, которое в последующем позволило бы создать единую базу объектов для налогообложения налогами с физических лиц. В частности, речь идет о налоге на имущество физических лиц, земельном налоге, целевом сборе с граждан на благоустройство, а также в целях учёта недоимщиков по платежам за размещение твёрдых бытовых отходов. В настоящее время заключен контракт с ГУП «Центр информационных технологий» на разработку технического задания к данному программному продукту. Мы неоднократно встречались с разработчиком для подготовки с учётом предложений налоговых органов, технического задания и дальнейшей проработки уже непосредственно самого программного обеспечения», – рассказала о текущей ситуации министр финансов Алена Рускевич.
В свою очередь, глава Правительства подчеркнул, что для эффективного налогообложения крайне важно иметь надёжную и полную базу данных, на основе которой можно проводить администрирование налогов по направлениям. Сегодня в Приднестровье нет такой базы, которая бы отвечала всем запросам для исчисления налогов. В ходе обсуждений звучали различные мнения о том, как лучше организовать этот процесс. Руководитель налоговой службы привёл пример использования базы данных РРИЦ для расчета целевого сбора на благоустройство, где она оказалась эффективной, но не подходит для других исчислений, таких как налог на имущество, из-за своей ограниченной информативности.
«Когда плательщиками стали все жители городов, спектр плательщиков расширился многократно. И мы проработали и реализовали силами Минфина и совместно с РРИЦом это, как раз взяли базу данных РРИЦ как основу для налогообложения сборами за благоустройство. Почему так получилось сделать? Потому что там простота исчисления налога. Просто есть объект и 145 рублей – без вариантов. Но налог на имущество так не получается, потому что там уже играет роль жилая площадь, там сложнее исчисление, – рассказал Евгений Кошелев и добавил, что нормативы для применения льгот реализованы, и система стала удобной и позволила перейти к онлайн-учету. – Во-первых, мы ушли от бумажных квитанций по сбору на благоустройство. И самое главное – мы получаем информацию по уплате сбора в режиме онлайн. То есть как только человек заплатил коммуналку где-то на почте или в банке, сразу информация поступает к нам. И она сегодня автоматически обрабатывается по налогам, которые мы хотим автоматизировать».
В завершении рабочего совещания Александр Розенберг нацелил профильное министерство и разработчиков программы на важность оперативной работы над проектом и тщательной проработки всех этапов, поскольку от этого зависит оперативность введения Единой базы налогов и сборов с физических лиц в эксплуатацию:
«Мы должны понимать, что это государственная задача, вот из чего я исхожу».