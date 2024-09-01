Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) сообщает о том, что в Республике Молдова зарегистрирован случай геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Денге (инфекция, передаваемая комарами человеку), сообщает Noi.md
По информации источника, случай завозной и был подтвержден у молодой женщины в возрасте 26 лет из Кишинева. Она заболела во время поездки в Индию, где появились первые симптомы заболевания (лихорадка, озноб, миалгии, артралгии). 13 сентября она вернулась в Республику Молдова и в настоящее время проходит соответствующее лечение.
За последние годы в Республике Молдова зарегистрировано четыре случая лихорадки Денге, все завозные (2019 г. – 1 случай, 2020 г. – 2 случая, 2022 г. – 1 случай).
По данным НАОЗ, лихорадка Денге вызывается вирусом, передающимся комарами рода Aedes (вид комаров, широко распространенный в тропических и субтропических регионах, в настоящее время также встречающийся в местах обитания Республики Молдова). Инфекция возникает при укусе зараженными комарами, но не передается от человека к человеку или через определенные предметы.
Симптомы лихорадки Денге могут варьироваться от легких до тяжелых: лихорадка, головная боль, боль в мышцах и суставах, сыпь и усталость.
Специалисты НАОЗ рекомендуют при поездке в эндемичный район защитить себя от укусов комаров следующими способами:
ношение одежды, максимально закрывающей кожу, рубашек с длинными рукавами, длинных брюк; использование защитных сеток на окнах и дверях для предотвращения проникновения комаров в дом; избегать места, зараженные комарами: по возможности избегать места, где известны комары Aedes, к ним часто относятся влажные участки с густой растительностью и стоячей водой; использование репеллентов от комаров; надлежащая утилизация твердых отходов и удаление искусственных мест обитания, которые могут удерживать воду; еженедельное закрытие, опорожнение и очистка бытовых емкостей для хранения воды; применение соответствующих инсектицидов на наружных резервуарах для хранения воды.
При появлении специфических признаков этой инфекции настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.