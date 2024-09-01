В Тирасполе с начала года милиция привлекла к административной ответственности порядка ста человек за нарушение правил благоустройства города. В данном случае речь идёт о выбросе мусора и организации либо пополнении несанкционированных свалок, передает пресс-центр МВД ПМР.
Пытаясь сэкономить, граждане нередко выбрасывают отходы жизнедеятельности рядом с контейнерными площадками, предназначенными для ТБО. Многие уверены, что это в порядке вещей, ведь мусорка рядом.
Куда более глобальная проблема появилась рядом с СОТ «Афганец». Здесь когда-то был пустырь, и за несколько лет выросли мусорные горы. В основном они состоят из строительных отходов. Минувшим летом пожарные здесь были довольно часто. Дым и гарь от вспыхнувшего огня разносились по всему городу и окрестностям.
Сотрудники карантинно-экологического отделения ежедневно проводят рейдовые мероприятия вблизи таких мест. Дежурства и ранним утром, и поздним вечером.
«По инициативе главы госадминистрации города Тирасполь и города Днестровск были приобретены камеры-ловушки для выявления правонарушителей, осуществляющих сброс различного мусора в местах, непредназначенных для этих целей. Далее, когда в объектив попадает нарушитель, запись передаётся в милицию. Его личность устанавливается, мы привлекаем человека к административной ответственности», – поясняет начальник КЭО УВД г. Тирасполь.
Стоит отметить, что и горожане стали активно бороться с любителями раскидать мусор – звонят в дежурную часть.
Садово-огородный сезон подходит к завершению. Это видно и по тому, как огородники активно потянулись к несанкционированным свалкам, чтобы выбросить скошенную траву и другие остатки растительности.
Напоминаем: согласно санкции статьи 6.22 КоАП ПМР за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф. Для граждан его сумма может превышать 1000 рублей ПМР.
Нарушением считается не только выброс мусора в неположенном месте, но и его сжигание в населённых пунктах.