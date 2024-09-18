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В Бендерах впервые провели легкоатлетический турнир памяти Юрия Руденко
Фото: телеграмм-канал «Спортивная орбита»
Юрий Руденко был директором Бендерской СДЮШОР № 3, а также тренировал спринтеров и прыгунов в длину. Эти дисциплины и были в программе турнира. Участвовали легкоатлеты до 14 и до 16 лет.
Высшие награды поделили поровну команды Тирасполя и Бендер, сообщает телеграмм-канал «Спортивная орбита».
Бендерчане были успешнее в прыжках в длину, они завоевали 3 золотые медали из 4. В группе U16 победили Екатерина Артёменко, Владислав Тюлю; в U14 – Ирина Ильина и Александр Коробков из Тирасполя.
Столичные легкоатлеты Алим Тидим (U16), Петр Онищенко и Алина Чебан (U14) были быстрее на 100-метровке. В U16 у девушек весь пьедестал за бендерчанками.
5 октября в Бендерах пройдёт легкоатлетический турнир, посвящённый Дню города.
- Вчера, 12:44
- DTV
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