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В Бендерах впервые провели легкоатлетический турнир памяти Юрия Руденко

В Бендерах впервые провели легкоатлетический турнир памяти Юрия Руденко
Фото: телеграмм-канал «Спортивная орбита»

Юрий Руденко был директором Бендерской СДЮШОР № 3, а также тренировал спринтеров и прыгунов в длину. Эти дисциплины и были в программе турнира. Участвовали легкоатлеты до 14 и до 16 лет.

Высшие награды поделили поровну команды Тирасполя и Бендер, сообщает телеграмм-канал «Спортивная орбита».

Бендерчане были успешнее в прыжках в длину, они завоевали 3 золотые медали из 4. В группе U16 победили Екатерина Артёменко, Владислав Тюлю; в U14 – Ирина Ильина и Александр Коробков из Тирасполя.

Столичные легкоатлеты Алим Тидим (U16), Петр Онищенко и Алина Чебан (U14) были быстрее на 100-метровке. В U16 у девушек весь пьедестал за бендерчанками.

5 октября в Бендерах пройдёт легкоатлетический турнир, посвящённый Дню города.
  • Вчера, 12:44
  • DTV
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