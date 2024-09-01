В Кабмине Украины считают, что в условиях массовой мобилизации женщинам нужно расширить доступ к таким профессиям как электрогазосварщик, токарь, слесарь, машинист электропоезда, водитель трамвая, водитель грузовика и т.д.
Украинкам будут давать ваучеры на получение специальностей в "мужских" профессиях. О соответствующем экспериментальном проекте рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает korrespondent.net ссылаясь на Укринформ.
"Министерство экономики на финальной стадии подготовки постановления, которое предусматривает экспериментальный проект в женском образовании. Идея в том, чтобы каждая заинтересованная женщина могла получить ваучер на обучение в размере 30 тыс. грн для овладения техническими профессиями", - рассказала Бережная.
Она подчеркнула, что в условиях массовой мобилизации женщинам нужно расширить доступ к таким "мужским" профессиям как электрогазосварщик, токарь, слесарь, машинист электропоезда, водитель трамвая, водитель грузовика и т.д.
Разработчики ожидают также предложения к списку профессий, которые могут быть актуальны для женщин, от Министерства образования и науки. После этого документ будет направлен на согласование правительства.
Напомним, правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями. Дефицит рабочей силы в Украине ощущается в должностях водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов, а также правоохранителей.