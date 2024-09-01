Dnestr.TV

 
0

Украинкам оплатят овладение техническими профессиями

Украинкам оплатят овладение техническими профессиями
Фото: pon.org.ua

В Кабмине Украины считают, что в условиях массовой мобилизации женщинам нужно расширить доступ к таким профессиям как электрогазосварщик, токарь, слесарь, машинист электропоезда, водитель трамвая, водитель грузовика и т.д.

Украинкам будут давать ваучеры на получение специальностей в "мужских" профессиях. О соответствующем экспериментальном проекте рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает korrespondent.net ссылаясь на Укринформ.

"Министерство экономики на финальной стадии подготовки постановления, которое предусматривает экспериментальный проект в женском образовании. Идея в том, чтобы каждая заинтересованная женщина могла получить ваучер на обучение в размере 30 тыс. грн для овладения техническими профессиями", - рассказала Бережная.

Она подчеркнула, что в условиях массовой мобилизации женщинам нужно расширить доступ к таким "мужским" профессиям как электрогазосварщик, токарь, слесарь, машинист электропоезда, водитель трамвая, водитель грузовика и т.д.

Разработчики ожидают также предложения к списку профессий, которые могут быть актуальны для женщин, от Министерства образования и науки. После этого документ будет направлен на согласование правительства.

Напомним, правительство призвало женщин овладевать мужскими профессиями. Дефицит рабочей силы в Украине ощущается в должностях водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов, а также правоохранителей.
  • Вчера, 10:54
  • DTV
  • Просмотров: 92
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • Августовский индекс цен
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • Августовский индекс цен
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна