В селе Ташлык Григориопольского района активными темпами ведется строительство новой дороги по ул. Коробкина – гравийное покрытие переводят в цементобетонное, сообщает novostipmr.com.
Село Ташлык – одно из больших сел Григориопольского района, здесь проживают более 3 000 человек. Жители улицы Коробкина давно ждали капитального ремонта дороги, так как после ливневых дождей всегда смывался грунт и невозможно было ни пройти, ни проехать. На сегодняшний день на этом участке уже выполнено 80% от общего объема работ.
«Протяженность дороги по ул. Коробкина – 800 метров. Наше село расположено на 3-х холмах, у нас есть подъемы более крутые и пологие. И после каждого дождя всегда проблемы, смывает грунт. Когда подсыпаем наши дороги гравием, ПГС, мелузой, после ливневых дождей все размывает. Поэтому мы решили, что все средства из нашего Дорожного фонда будем направлять на перевод гравийных дорог в цементобетонные», - отметил глава администрации с. Ташлык Кирилл Гулпарь.
В прошлом году в Ташлыке бетонную дорогу построили и по ул. Молодежной. Глава села рассказал, что к строительству бетонных дорог в селе впервые приступили в 2010-м. Тогда был реализован пилотный проект, который показал хороший результат. Для удобства сельчан новую бетонную дорогу тогда построили на одной из центральных улиц, где расположены социальные объекты – сельская врачебная амбулатория и детский сад. Ее возводили в несколько этапов.
«Я считаю, что в бетоне нужно сделать все дороги, чтобы было удобно для всех жителей села. По мере финансирования будем это выполнять, стараемся выбирать более проблемные участки дорог в селе в первую очередь. Еще предстоит выполнить большой объем работ. Протяженность всех дорог в селе – 33 километра. В этом году у нас запланировано еще и строительство бетонной дороги в переулке Иона Крянгэ у церкви, там тоже всегда смывает после дождей», - рассказал Кирилл Гулпарь.
Протяженность дорожного покрытия в переулке Иона Крянгэ – 300 метров. В этом году планируют построить одну третью часть от всего объема. Новые бетонные дороги в Григориопольском районе также появятся и в селах Спея и Колосово.
Параллельно ведутся работы по восстановлению дорог и в городе Григориополь. На ул. Тимошенко переведено в бетон 1 300 квадратных метров дорожного покрытия, а на С. Лазо – 850 кв. метров. Завершаются работы по строительству бетонной дороги и на улице Клары Цеткин.