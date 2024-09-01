В Украине в 2023-2024 маркетинговом году (МГ) увеличились объемы производства подсолнечного масла (+13,7%) и экспорта (+17%) по сравнению с довоенным 2020-2021 МГ. Об этом накануне сообщил korrespondent.net ссылаясь на ассоциацию Укролияпром.
"Объемы производства и экспорта подсолнечного масла не только достигли, но и превысили некоторые довоенные периоды, и составили соответственно в 6,6 млн т и 6,2 млн т. По сравнению с довоенным 2020/21 МГ, объемы производства и экспорта подсолнечного масла в 2023/24МГ выросли соответственно на 13,7% и на 17%", – говорится в сообщении.
Росту производства подсолнечного масла способствовало наращивание переработки семян. В частности, было переработано 14,8 млн т семян подсолнечника, что на 1,3 млн т больше против 2022/23 МГ.
Также впервые в Украине переработано 1 млн т рапса, что составляет 23,3% от урожая в прошлом году, а экспорт рапсового масла достиг рекордных 424 тыс. т, (+404% по сравнению с 2022/23 годом). Также выросло производство и экспорт соевого масла и шрота – на 22% и 29% соответственно.
Всего в Украине переработали 17,4 млн т семян масличных культур, из которых 14,8 млн т подсолнечника, 1,6 млн т сои и миллион т рапса.
По прогнозам, в 2024/25 МГ производство подсолнечника уменьшится до 12 –12,5 млн т, из-за сокращения посевных площадей его на 2-3%. В то же время производство соевых бобов вырастет до 5,1-5,5 млн т, благодаря увеличению площадей посева более чем на 46%. Производство семян рапса ожидается на уровне 3,4-3,6 млн т против 4,1-4,4 млн т в 2023/24 МГ.
В текущем году Украина собрала пшеницы в четыре раза больше собственных нужд – 22 млн тонн. Общий объем забранных зерновых уже достиг почти 40 млн тонн.