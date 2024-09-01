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ГТК ПМР продолжает работу по внедрению цифровизации и автоматизации процессов таможенного оформления

ГТК ПМР продолжает работу по внедрению цифровизации и автоматизации процессов таможенного оформления
фото: ГТК ПМР

Главной целью этого многоэтапного проекта является снижение административной нагрузки на бизнес, минимизация рисков в сфере ВЭД и содействие развитию внешней торговли Приднестровья.

Как напоминает пресс-служба ГТК ПМР, программа «Электронная таможня», рассчитанная на период 2019-2023 гг., была успешно реализована. В этом году все таможенные процедуры для юридических лиц переведены в электронный формат.

За 8 мес. текущего года таможенными органами ПМР было выпущено почти 80 тыс. электронных деклараций (ЭД), что на 11,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За сутки профильными подразделениями ГТК обрабатывается от 300 до 400 таможенных деклараций. Среднее время оформления экспорта – 8 минут, импорта – 1 час.

ГТК ПМР продолжает работу по внедрению цифровизации и автоматизации процессов таможенного оформления
коллаж: ГТК ПМР

В ходе цифровизации таможенных процессов отечественному бизнесу стали доступны технологии авторегистрации и автовыпуска деклараций, что позволило значительно сократить сроки таможенного оформления грузов. Из общего объема электронных деклараций, поданных с начала года, 90% были зарегистрированы в автоматическом режиме (без участия инспектора), а 55% ЭД выпущены автоматически. При этом срок их оформления не превысил двух минут.

78% автоматически выпущенных деклараций – это экспорт. Доля импорта в автовыпуске составляет 6,5%.

ГТК ПМР продолжает совершенствовать систему электронного декларирования товаров и расширять ее возможности, стремясь обеспечить простоту, скорость и удобство таможенного оформления для законопослушного бизнеса.
  • Вчера, 11:18
  • DTV
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