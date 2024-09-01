Особым достижением для медицины Республики Молдова является создание Банка стволовых клеток, который теперь позволяет собирать и хранить эти клетки непосредственно на территории страны. Об этом сообщила директор банка Корнелия Гросу в ходе передачи Bună dimineața на телеканале Moldova1, пишет noi.md.
«Банк стволовых клеток действует в Молдове уже пять лет благодаря законодательным изменениям, произошедшим в 2018 году. Теперь за этими клетками не нужно никуда ехать, все есть на территории Республики Молдова. При подписании договора пациенту вручается комплект, в котором происходит сбор, собирает врач, уведомляется сотрудник банка и его сразу же берут на обработку. Обработку важно провести в первые 24 часа, потому что жизнеспособность сохраняется очень хорошо», — рассказала Корнелия Гросу.
По ее словам, банк гарантирует 95% жизнеспособности стволовых клеток, результат возможен благодаря тому, что процедура сбора и обработки осуществляется в Кишиневе. Корнелия Гросу сообщила, что эти клетки используются во всем мире для лечения более 85 заболеваний, включая формы рака и таких заболеваний, как диабет и болезнь Паркинсона. По ее словам, стволовые клетки дают новую надежду пациентам, у которых раньше не было жизнеспособных вариантов лечения.
«Эти стволовые клетки используются при лечении некоторых форм рака, в частности речь идет о раке крови, лейкемии, но существует более 85 заболеваний, которые раньше не лечились, теперь их лечат с помощью стволовых клеток. В медицине в этом столетии все движется довольно быстро. В частности, стволовые клетки дают большой шанс развитию мировой трансплантологии», – подчеркнула директор банка.
Сбор стволовых клеток осуществляется либо из костного мозга, либо из периферической крови с помощью малоинвазивной процедуры, называемой аферезом.
«Когда необходимы стволовые клетки, пациент обращается к донору, которого очень сложно найти совместимого с больным человеком, теряется драгоценное время на лечение, на спасение жизни. Сбор клеток периферической крови — менее болезненная процедура, но все же требуется донор. Самый реальный шанс для человека – сохранить свои стволовые клетки, собрать их. Это простой, безвредный метод, и при необходимости он может использовать эти клетки», – добавила Корнелия Гросу.
При этом она уточнила, что для обеспечения оптимальной сохранности стволовых клеток их хранят при температуре -196 градусов Цельсия в жидком азоте. Эти строгие условия хранения позволяют клеткам оставаться жизнеспособными на неопределенный срок, предоставляя пациентам ценный ресурс для будущего лечения.
Всемирный день добровольного донора гемопоэтических стволовых клеток отмечается каждый год в третью субботу сентября в знак благодарности всем донорам гемопоэтических стволовых клеток во всем мире, которые уже сделали пожертвования. Во всем мире зарегистрированы 43 миллиона потенциальных доноров в 110 реестрах в 60 странах на всех континентах. Это составляет лишь 0,5% населения мира.