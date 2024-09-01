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Лидеры QUAD заявили о стремлении реформировать СБ ООН

Лидеры QUAD заявили о стремлении реформировать СБ ООН
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Они также заверили, что намерены "коллективно бороться с попытками в одностороннем порядке подорвать целостность ООН, ее устава и ее учреждений"

Лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) заявили о своем стремлении реформировать Совет Безопасности ООН, сделав этот орган более представительным. Об этом говорится документе, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам саммита "четверки", прошедшего в субботу в Уилмингтоне (штат Делавэр), пишет ТАСС.

"Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая настоятельную необходимость сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, действенным, действенно-демократичным и подотчетным путем расширения категории постоянных и непостоянных членов СБ ООН", - указано в совместном заявлении лидеров стран "четверки". В документе отмечается, что "реформированный Совет Безопасности должен включать представителей Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна".

Также лидеры "четверки" заверили, что намерены "коллективно бороться с попытками в одностороннем порядке подорвать целостность ООН, ее устава и ее учреждений". "Мы продолжаем поддерживать международные институты и инициативы, которые лежат в основе глобального мира, процветания и устойчивого развития", - отмечается в документе.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки" (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне была организована первая очная встреча объединения. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить QUAD за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.
  • Вчера, 10:31
  • DTV
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