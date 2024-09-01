Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".
Астероид
Мне недавно сообщили, что к земле из глубин вселенной астероид несется, через 22 года прибудет, с нами стыканется. И диаметр страшный какой-то, то ли 500 километров по Форенгейту, то ли 500 тысяч по эксперименту. И обязательно летом припрется. Значит я не успею получить в социале бабки на зимнюю одежду, если после этого вообще одежда понадобится! Жалко! А я как раз собирался на экскурсию в Париж! – Поезжай! Что тебе мешает? – говорят. На что я конкретно возражаю! – А астероид? – Но через 22 года! – Всё равно страшно! Вдруг он действительно к нам свалится, я же из Парижа выехать не смогу. Как тогда выход искать? Долго думали, в газету написали. Так, мол, и так. Приближается темная сила, через два десятилетия совсем приблизится, а мы еще гражданство не успели получить. Не хотели бы вы посодействовать, чтобы успеть, вместе с работой, охотой и еще чем-нибудь увлекательным? Долго ответа ждали. Думали 22 года придется. Наконец получили! Не можем, предупреждают, ничем вам помочь. Сами, как астероид, пролететь можем и куда-нибудь свалиться! И нам сразу стало понятно, что все значительно серьезней. А тут в журнале одном написали, что динозавры вымерли от такого же астероида. Надо, мол, выход искать, когда он войдет! Я говорю: -Чего зря волноваться? У нас динозавров нет! А мне отвечают: -У нас люди есть! – Но они же не вымерли! – Не успели пока! – Тут я, конечно, мгновенно осознал: надо что-то делать! Побежал с соседкой мириться, пока жена в командировку смоталась. Помирился нормально. Ей так понравилось, что еще раз мириться захотелось. Я пообещал, но сказал: после астероида, когда время лишнее будет! Боже, сколько сразу неотложных дел появилось. Сын еще в институт не поступил. Я, естественно, настаивал, а он возражал, мол, еще четыре года в школе учиться! Письмо другу в Кызыл-Орду не написал. Меня успокаивают: успеешь! А как успеть, если через 22 года астероид на голову свалится? А жену прямо спросил, когда она из командировки прикатила: - Что делать будем, когда с этой бестией столкнемся?- Она испугалась, начала вздыхать, по комнате мотаться, приговаривая: – Что же это делается, Господи! Креста на них нет! Как такое вообще возможно? – Не объяснишь же ей, что астероиду крест не нужен, он сам на всех крест поставит! Словом, проблема еще дальше оказалась, когда жена к ней приблизилась! А тут еще предупреждение получил, что я должен немецкий учить! А я ещё даже за английский не принялся! – Зачем тебе английский? – не понимают друзья. – Ты же в Германии живешь! – А может, я буду жить в Америке, когда астероид пролетит! Они с ним церемониться не будут! На части разорвут и дальше по Форенгейту отправят! А ребята ухмыляются. Он, мол, смоет полземли и такую пыль поднимет – двести лет чихать будем, остановиться не сможем. Думали меня голыми руками взять! – А Америка окажется на другой половине!- предупредил я.- Она всегда на той стороне, где на всех чихают! Но вообще-то меня поразило равнодушие окружающих. Тут такое дело, понимаешь, нас с лица земли стереть собираются, а они себе спокойно чаи гоняют, футбол по телевизору смотрят и, даже страшно подумать, сексом в неурочное время занимаются, когда нас всех в момент пересношают! – Если так и дальше продолжаться будет, – заявил я решительно жене. – Мы в Израиль махнем, пока другие отмахиваются! – А что там? – не поняла она. – Евреи! – Думаешь, твой астероид евреев не тронет? – Пусть только попробует! Многие евреев пробовали трогать! А кроме проблем ничего не вышло! Поэтому все стараются не делать глупостей, держаться от них подальше-на всякий случай! И астероид не исключение! И даже- не антисемит! – Ты что, идиот, – жена меня явно недооценивала. – Это же астероид! – Да пусть хоть Болид! Но и евреи сейчас разбираются, как с какой болью обходиться! Они обязательно что-нибудь придумают. – Но астероид же каменный! – А какие головы были у антисемитов, когда они нас нагружали? Еще хуже! Но ведь их призвали к ответу. – Тогда поезжай в Россию. Чтобы выход искать! – А что в России-то? – не врубился я. –У астероида выхода не будет! Там сейчас такие проблемы, что падение астероида даже не заметят, как и не замечают падение бомб в Чечне! – Тогда не заметят, как и я упаду! Наверно, прятаться от астероида в России выглядело разумным. Там никогда никого не находят: ни преступников, ни правдолюбцев! И астероид исчезнет, даже не появившись! Но всё равно волнение оставалось, хотя и покритиковали мы с женой наш коварный зарубеж, где человек человеку – хоть подпрыгивай! Пошел к ребятам посоветоваться. Один из них, Георгий Анатольевич Трепыхайло, из Казахстана, всю жизнь провел в поле, в Германии всех по старой памяти поливал, и на астероид смотрел, как на загнивающий капитализм в последней стадии развития – до раскола при встрече с землей! Другой из них – Витька Херомантов, работал учителем русского языка, больше всего любил склонение, поэтому всё и вся склонял, утверждая, что за бугром все должны быть склонны к выравниванию, обещая выровнять и астероид. Чувствую, не получается у нас с ребятами! Слишком уж коварным оказался этот незапланированный кусок из космоса! И кроме меня никто не пожелал им заниматься. Летит себе, и пусть летит! Будто не к нам, а в какую-нибудь другую Азию, мать её астероидную. «Может, правительство и президента предупредить? – думаю. – Если они с аферами оппозиции разбираются, то почему с простой перелетной дубиной откажутся?» А ребята не согласны. «Пока разбираться начнут, астероид уже прилетит! – Я, конечно, испугался. – Думаете, правительство столько лет у власти продержится? А они просто болтали, не думая! Но все равно что-то вякали, чтобы выглядеть. – Тогда зеленых подключим! – А они наоборот, всё отключат? И машины, и самолеты, и атомные станции. – И астероид! – обрадовался я. – А ты у зелёных сам спроси! – Ага! Однажды пробовал. Пока ответили, я покраснел. – А Петро Малохольников, он в Германию один из первых приехал, и пока уезжать не хотел, прямо сказал: -Не может астероид сюда просто так заявиться. Пусть вначале термин возьмет, то есть о времени прилета договорится, с кем надо. - А откуда ему известно, с кем надо?- нагло ухмыльнулся Васька Криворучко, словно сам знал, но не говорил. - Пусть телефонный разговор в космосе подслушает. Все равно делать нечего, пока летит. Мы просто обалдели от такого простого решения вопроса. – А что, у нас везде порядок! – продолжал новоявленный немец Васька.- Не то, что где-нибудь на островах Фиджи, или в Нижнем Волочке. Мы не позволим. – А астероид никого спрашивать не станет, – съязвила наша жлобинская язвочка- Фроська Незавертайловская. – Нужны мы ему больно. Свалится на нас, как прошлогодний снег. Нынешнюю тетку забудешь. Но Криворучко стоял на своем. – Не позволим. Немцы не таким астероидам рога-то обламывали. Даже если эта глыба упадет, все равно не поднимется. – Не такие шкафы падали, – поддержал разговор Трепыхайло, – а их мочили и мочить будут. Естественно, я выразил и свои сомнения. Это же стихийное бедствие. Разгул природы. Кто его остановит? – Мы! – заявили все уверенно в один голос. – И всё прогрессивное человечество! Вместе с Фиделем Кастро, его братом Раулем и со всеми кубинскими любовницами! -Чувствовалась выучка прежних времен. Мне даже завидно стало и стыдно одновременно за свои глупые проявления. – Кастро-то и его девочки при чём? Он же остановил такую махину, как американский империализм! Что ему астероид? – Но все равно успокоиться я не мог, до полной победы разумного. А меня лишь окружающие подогревают: – Как это интересно вышло, что я никогда настоящего астероида не видел? – Что же тут интересного?- не понимаю.- Какой фурор он произведет? Если астероид действительно прилетит, нас с работы отпустят. Тогда уже работа не понадобится. Правда, жаль только: ещё 22 года ждать придётся. – А когда астероид прилетит, немецкий язык изучать надо будет? – Фима, его надо изучать всю жизнь. – Разве это будет жизнь? – Надо точно узнать, когда он прилетит! – Зачем это тебе? – Скажу жене, что хочу пойти в магазин за продуктами, но боюсь ее одну дома оставлять, чтобы к ней не прилетел. Разговоров казалось много, но никого серьезно не волновала надвигающаяся угроза. Вот и думай после этого: «Мне что, больше всех надо? А если и больше, то не такой же огромный астероид? В крайнем случае, не возьму в этот день термин к врачу. А пока вообще про астероид забуду. Если много думать, до его прилета ничего хорошего не надумаешь. А мне все равно хочется с ним стыкануться. Поглядеть, кто – кого, чтобы люди наконец поняли: они должны быть вместе, даже если в месте его падения быть не должны!».
Алло
Телефонный звонок в Гамбурге. Шлойма поднимает трубку. Женский голос на русском языке: – Сколько вы платите за телефон? – Что они хотят? – спросила Соня, жена Шлоймы. – Интересуются, сколько мы платим за телефон. – Скажи им, что у нас нет телефона. – У нас нет телефона! На другом конце провода легкое замешательство. – Как же вы говорите? – Что они хотят? – уточнила Соня. – Спрашивают, как мы говорим! – Ответь им: как хотим, так и говорим. Особенно с незнакомыми! – Как хотим, так и говорим, особенно с незнакомыми! – В любом случае я вам предлагаю дешевый тариф! -Вы мне предлагаете дешевый остров в Средиземном море? - При чём здесь остров?- опешила незнакомка. - Потому что Тариф- это остров, где впервые стали брать плату за стоянку в порту. -А я вам предлагаю дешевую плату за телефон, чтобы вы не оказались на острове невезения. «Забавно перекрутила,- подумал я,- если сама нас на этот остров невезения не отправит.» – Что они хотят? – снова поинтересовалась Соня. – О нас заботятся. Предлагают дешевый тариф! – Скажи им: не надо. У нас нет телефона! – Не надо! У нас нет телефона! – Но мы же с вами разговариваем. Соня взяла трубку: – Девушка, разговаривать можно на разных языках, на разных приборах, на всяких частотах, если знаете, что это такое. И вообще, мы с вами разговаривать не желаем, я вам на чистом русском языке объяснила: у нас нет телефона! – Но я же вам позвонила! – Лучше бы этого не делали! – Почему? – Потому что не знаете, как следует звонить. Особенно в Германии! Особенно в Гамбурге. Особенно нам, которые знают! На другом конце провода длительное замешательство. – Вы даже не сказали: Алло! Поэтому мы предполагаем, что вы не знали, что звонили по телефону! Да и откуда вам знать, что мы специально по телефону ответим? – А по чему еще? – По магнитофону, интернету, по-маленькому, по барабану! Теперь вы понимаете, что туда, где нет телефона, звонить нельзя? – В чем опасность-то? – очевидно, попалась или на редкость настырная, или редкостно тупая дамочка. – Вы же не дозвонились! – А мне кажется, дозвонилась! – До чего, милая? До скандала, который я вам еще не устроила? Или до мочала, которым вас еще не намылили? Вы что же считаете, что мы живем в дикой стране!? – Почему в дикой? – совсем опешила незнакомка. – Потому что в нормальной стране, когда звонят по телефону, сначала здороваются, представляются, извиняются и не задают бестактных вопросов! Если же всего этого в нормальной стране нет, значит говорят не по телефону! – Скажи ей, что дикая страна не тут, а там, откуда она приехала, – подсказал Шлойма. – Дикая страна там, откуда вы приехали, и где у вас не было телефона! – Был, – растеряно произнесла девица. – Тогда туда и звоните, – посоветовала Соня и бросила трубку. – Почему у нас нет телефона? – не врубился Шлойма, – мне хоть объясни. – Потому что этот телефон телекома, – и, глубоко вздохнув, поинтересовались: -А действительно, сколько мы за него платим?
Спонсор
В последнее время письма из разных организаций начал получать: «Уважаемый херр Бляшкин, будем вам признательны, если станете нашим спонсором и перечислите на указанный счет определенную сумму! С дружеским приветом». И подписи разные, с объяснением уважительных причин беспричинных неуважений! Писем набралось столько, что я специальный ящик приспособил, даже не рассчитывая на то, чтобы приз был! И хотя информация поступала из разных концов света и тьмы, все, как будто, сговариваясь, утверждали, что без моего участия околеют, обалдеют, озвереют, одичают, вымрут, когда захотят, и вообще не представляют ещё, как можно представиться! Но всегда готовы! После подобных ошеломительных признаний я еще более тщательно начал классифицировать чужое состояние в связи со своей несостоятельностью. И даже выписал главные направления искривленной помощи. -Оказать содействие тем, кто уже не способен ни на какие действия, то есть местным импотентам и заезжим аплодисментам! – Помочь Люксембургской принцессе избавиться от гонконгского гриппа и английского хиппи! – Выделить средства для голодающей форели Поволжья! – Субсидировать крик души молчаливых эмигрантов сгорающей Калифорнии! – Прислать помощь трехглавому Змею Горынычу, чтобы все главы в книге о нем были заглавными! – Приобрести носорогам столицы и области по дополнительному рогу! – На собранные средства купить Карлсону новый пропеллер! – Улучшить материальное обеспечение всех беспечных матерей Репербана! – Поднять в гору тех, кто опустился за бугор! – Повысить резерв человеческой резервации в странах с пониженными резервистами! – Добиваться справедливости там, где ее добивают! – Не превращать сектор Газа в сегмент загазованности! – Способствовать увеличению томатов, мандаринов и других гранат со слезоточивым газом! А из города не-героя Измаила прислали фото волосато-носато-женатого измаильтянина с подписью: «Помоги! И у тебя вырастет борода!» Хотя мне казалось, что всё должно быть наоборот: «Когда у тебя вырастет борода, поможешь!» Было еще несколько спонсорских вовлечений, представляющих интерес! – Стимулировать рост дубов и иных деревенских патрубков! – Если сам не способен, помоги найти спонсора всем нецелованным мадоннам Зарубежья и за рубль! Я просто не знал, как выкрутиться, когда меня постоянно вновь и вновь закручивали. А тут сын очередное письмо приволок из общества, в котором я состою и у которого просил спонсорскую помощь. – Папа, они пишут, что нам выделяют, – обрадовал меня сын,- но требуют доказательства, что нам действительно нужны спонсорские деньги. – Докажем, – улыбнулся я, – и отправил своим благодетелям все собранные письма
Кормушка
За Бугром, конечно, жить можно! Всё есть, если не считать, и даже на халяву остается, если постараться! Например, в социальном магазине, как его презентабельно величают, когда презенты получают! Хотя в сущности – это даже не магазин, а самый обычный подвал, в котором в наше время хранили разбитие ящики, бегали недобитые пресмыкающиеся и разбивался американский империализм о нашу гражданскую оборону! И в подвале сем, обычно при какой-нибудь кирхе, то есть храме, выдавались продукты не первой свежести не последним людям, нашим бывшим соотечественникам и настоящим социальщикам. Последние, то есть местные обдахлозы, бездомные по собственной инициативе, лежали в утепленных мешках на улицах города, примостившись у стен учреждений , магазинов, в открытых подъездах, и им привозили питание прямо на место, чтобы они зря не тратили энергию и не надрывались! Естественно, не все однозначно – радостно воспринимали кормушку. Всё-таки бывшим директорам, главным инженерам, докторам наук или, в крайнем случае, известным режиссерам, как любили представляться наши люди, было порой стыдно выставляться за куском просроченной колбасы или укороченной скумбрии, а на стенах нелегитимного бомбоубежища повесили легитимные объявления: «За качество продукции организация ответственность не несет! Продукты употребляются на свой страх и риск!» На всех языках, о которых мы догадывались, но не разгадывались! «Продукты использовать в день получки! Не замораживать» «И не вымораживать друг друга», – думал я, хотя порой думы и приводили к тому, что мы охотно своих нагревали! Пятнадцать часов среднеевропейского времени. Раздача начинается. Громадная очередь зашевелилась и пришла в крикливое движение! Появились первые счастливчики с неподъемными целлофановыми сумками из магазина «Альди» по девять центов за штуку, способными выдержать столько, сколько унесешь! Грузный огорченный верзила как-то вяло пожаловался: -Ничего не дали. Сказали, паспорт нужен. Где его взять, если дома оставил? Верзила походил на высохшее дерево, так мне казалось. Очевидно, на раздаче не требовались подобные дубы и прочие деревенские породы наших переселенцев. Читаю новые предписания: -Не употребляйте наши продукты много раз! Опасно для жизни! - Если срок быстро проходит, проходите хоть медленно в очереди! -Алкоголикам, наркоманам и другим иностранным лицам без прописки продукты не выдаются! – Я всего, два раза травился, – рассказывал мужичок в телогрейке. – Ништяк! Оклемался! Теперь выбрасываю только после того, как в сумку недобрасываю! – Ну, вы, мужчина, и даёте! – воскликнула дама в вельветовом. – Местным немцам они накладывают до крыши, – вмешался очкарик. – А нам – до лампочки. – А она ещё не горит, – согласились с ним. Говорили много и охотно, про всё на свете! И про то, что укрывается в темноте. Несколько немцев, забредших случайно на халявщину, понуро держались в стороне. В очереди властвовала наши. Еще раньше, до глобальных реформ, немцы, глядя на неуправляемую толпу, подозрительно шептались: - Кто это люди? Почему они тут собрались? Куда полиция смотрит? Полиция на наших не смотрела, даже несмотря на то, что однажды полицейского поставили для порядка присматривать за толпой. Но наши немцы возбудились, стали шуметь, что не желают никакого контроля, от которого они натерпелись в Союзе, и полицейского убрали. А немцы, как правило, наших сторонились, хотя и с интересом присматривались. Но всё ещё, не доверяя окончательно неожиданным согражданам, продолжали держаться на всякий случай подальше. Наверное, многим нашим в отличие от коренных граждан-аборигенов и без кормушки на жизнь хватало. Некоторые даже прикатывали на своих авто, оставляя их предусмотрительно в стороне, ибо авто подобные подозрительные продукты не употребляли, но могли оставить и без них, рассчитанных на безлошадных граждан. Но отказаться от традиционной халявы даже наш состоятельный человек был не в состоянии, даже если состояние отказать способно! Появился причесанный, при очках и галстуке. Очевидно, интеллигент! – Простите, – говорит, – я туда попал? – Молодой человек, вам пока извиняться не за что! – пояснили ему. – Даже если вы и туда попали! – Мне сказали, тут социальный магазин. – На этот раз вас не обманули! А дамочка в вельветовом воскликнула: – Ну, вы, мужчина, и даёте! – А вам что, на жизнь не хватает? – насупилась едва недокрашенная. – Просто пообщаться хочется, – проявил истинную наивность интеллигент.- Здесь так мало контактов! Я однажды попал в русскую очередь, получил массу удовольствия! Они так матюкались, что у меня сразу ностальгия исчезла! – Навсегда? – Для этого одной очереди недостаточно. Вот я сюда и пожаловал. – А мне матерщина не нравится! – выступила хилая старушенция, – потому что стыдно! В подвал нас загнали, ступенек понаделали, даже скамеек для отдыха нет. А еще говорят, сервис у них тут! Хреновый, скажу вам, сервис! – Может, вам еще подать красную икру с жареной форелью, – пристыдили старую? Она не успела отбиться, так как сбоку послышался шум, и все сразу переключились, ринулись искать, кто, за кем и почему оказались непонятные места в очереди! – Вы здесь не стояли! – кричали серьезно. – Я сидела и видела! – Да стоял я, Господи! А после продвинулся! – Может, вы и продвинутый! Но очередь все равно занимайте... Вероятно, кто-то был прав! Продвинутых тут хватало! Все меньше оставляя тех, кто двинуть не решался! Двое бездомных немцев закатали самокрутку и затянулись. Один из них вытащил из кармана потертых штанов бутылку пива и приложился к ней. Очередь медленными шажками продвигалась к шаровой цели, поглощая неожиданные колебания и запланированные ожиданья! Хотя попадались и такие, которым было стыдно! Они не знали, куда от страха смотреть, отводя глаза в небо. Очевидно, в прошлой жизни были метеорологами, голубятниками или обычными фантастами, витающими в облаках. А на возмущенные возгласы: - Стыдно, когда мало дают! – даже не реагировали. – Если вам стыдно, почему здесь стоите? – спросил я одного стыдняка. – Потому что я это чувство только раньше испытывал, а мне так прошлого не достает! – Ну, вы, мужчина, и даете! – воскликнула дамочка в вельветовом. – Стыдно было, когда сюда голыми из богатейшей страны убежали и на социал сели! – сказал кто- то. – А сейчас, чего стыдиться? Не воруем, небось! А бабка с помятой физиономией, то ли турка, то ли затурканная, время от времени кричала, выискивая новую жертву. -Вы здесь не стояли! – Когда я пришел, вас вообще тут не стояло, – оправдывался инакомыслящий. – Я сидел за углом и занимал за дядей Васей! – Мы его видели, – вяло подтверждали свидетели очевидного. Бабка переключалась на новую добычу! Пик ее напора пришелся на другую старушенцию: худющую, носатую, приземистую и чрезвычайно болтливую. Она забалтывала всю очередь, рассказывая в неприличных подробностях всякую муть, не обращая внимания на свои жертвы, и те не знали, куда от неё смыться так, чтобы она намылилась! А тут вдруг то ли турка, то ли затурканная, обрушила на неё лавину гнева на немецком, цыганском, турецком и еще с какой-то примесью, известной только ей одной! Худющая только моргала, таращила, не понимая, кто решился воспользоваться ее оружием. И вообще не соображала, что ей выговаривают. Потому обратилась ко мне. – Что она сказала? – Она сказала, что вы – дура набитая, – произвольно-доверительно перевел я. – И специально неправильно впереди стали, чтобы ее поправить! – Я неправильно стала? – реакция вышла предсказуемой. – Ах, она сука недорезанная. Я ей так сейчас стану, что она ляжет! К счастью, и турка – затурканная не врубилась и потому даже не среагировала на неожиданное возмездие! А представитель алкоголоидного клана – синеносый Витек Мариупольский, предупредил старушенцию. - Не стойте с ней рядом! Она энергию отсасывает! – Я ей отсосу, – продолжала возмущаться, но более вяло оппозиционерка, и отошла в сторону на всякий случай, разборка не входила пока в ее планы! – Раньше было лучше, – заметил добродушный очкарик. – И денег не брали, и больше давали. – Не говорите, – поддержала розовощекая. – Берут аж пятьдесят центов, – я за них буханку хлеба куплю. 50 – И мафию свою организовали. Один приходит в три ночи, на весь колхоз занимается, не пробиться?! – Как же без мафии-то, – вздохнул очкарик. – У нас без нее невозможно. Очередь продвигалась медленно, но целенаправленно. Всё больше удовлетворенных появлялось из подвала с перегруженными сумками. Халявщина крутилась без тормозов! – Где они столько продуктов на всех берут? – удивился интеллигент. – Да, где хотят, Господи, там и берут. Магазинов, что ли мало? А при нынешних ценах больше половины надо выбрасывать, никто не берет. – Вот мы и подбираем. Чем выше цены, тем больше у нас продуктов, – подытожил очкарик. – Так что, пусть цены растут, тогда и мы не согнемся. – Ну, вы, мужчина, и даете, – воскликнула дамочка в вельветовом! Остальные согласно закивали, так как понимали: у халявы свои законы, пусть даже порой и не совсем законные.