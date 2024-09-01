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ФК «Шериф» переиграл ФК «Бельцы» в молдавской Суперлиге

ФК «Шериф» переиграл ФК «Бельцы» в молдавской Суперлиге
Источнику фото: gol.md

В футбольной Суперлиге Молдавии завершился первый круг. В рамках 7-го тура чемпионата ФК «Шериф» принимал ФК «Бельцы». Играли два лидера.

Как передает novostipmr.com, на протяжении всего матча на зелёном газоне правила игры диктовали тираспольчане. На 15-й минуте встречи «Шериф» мог открывать счёт, но защитник Жослен Беиратш с хорошей позиции не попал в ворота.

В начале второго тайма хозяева всё же добились своего. На 47-й минуте гол-красавец забил Папа Ндиага Яде. Форвард тираспольчан подработал пяткой себе на ход и пробил в бильярдном стиле с левой ноги, поразив правый угол.

Этот мяч оказался победным. «Шериф» выиграл у ФК «Бельцы» со счётом 1:0 и закрепился на первом месте в Суперлиге, набрав 19 очков. «Бельцы» пока остались на второй строчке с активом в 13 баллов.

Второй круг осенней фазы чемпионата Молдавии стартует 29 сентября. «Шериф» сыграет на выезде против «Дачии-Буюканы». В первом круге тираспольчане выиграли у кишиневцев со счётом 2:0.
  • Вчера, 10:44
  • DTV
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