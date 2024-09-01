Руководство республики и органов местного управления провели традиционное селекторное совещание.
В ходе селекторного совещания Президента проинформировали о предполагаемых направлениях использования сэкономленных столицей финансовых средств. Планируется, к примеру, привести в порядок двор школы №3. Территория, прилегающая к учебному заведению, используется для проведения торжественных мероприятий, общешкольных собраний и уроков физкультуры, при этом находится в удручающем состоянии, рассказал Олег Довгопол. Он также сообщил, что активно ведется строительство кооперативного дома по Текстильщиков. Сдать многоэтажку в эксплуатацию надеются в 2025 году ко Дню Республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Отремонтировать в ближайшее время рассчитывают дорогу по улице Правды до пересечения с Федько, а также приступить к работам на пересечении Чапаева и Одесской. По графику идет реконструкция на центральной площади города. В начале октября планируют завершить асфальтирование полосы, ближайшей к памятнику Суворову. Есть плановые наработки по бетонированию дорог. В программе девять участков. Вадим Красносельский напомнил, что при проведении дорожных работ необходимо по возможности подходить к процессу комплексно – одновременно с дорожным полотном ремонтировать тротуары, благоустраивать и озеленять придорожные участки.
Олег Довгопол упомянул в докладе мост через Днестр. Он напомнил, что уникальность объекта связана с тем, что конструкция выполнена из металла. Для проведения ремонтных и профилактических работ с сохранением особенностей тираспольского моста изучается архивная документация. Необходимые детали заказывают на столичном заводе «Электромаш». Предстоит замена устаревших элементов инженерной конструкции со стороны Кицкан.
Бендерский глава, информируя о подвижках в дорожной сфере, подчеркнул, что в текущем году в городе повышенное внимание уделяется внутридворовым территориям. Роман Иванченко затронул тему дефицита техники для спецавтохозяйства. Изыскиваются средства для обновления парка.
На совещании говорили о целесообразности объединения в городах и районах управлений народного образования, культуры и спорта. Такое поручение было ранее дано Президентом. В качестве примера успешно проведенной оптимизации упомянули бендерские спортшколы (у семи учреждений теперь единый административно-управленческий аппарат), объединение дворцовых (клубных) учреждений, а также создание хозяйственных групп для обслуживания учреждений образования и спорта.
Не осталось без внимания участников селекторного совещания сельское хозяйство. Глава Слободзейской госадминистрации Василий Тищенко проинформировал, что сейчас идет посев озимых культур. В районе засеяно 4 тысячи гектаров из запланированных 32 тысяч (12%). Параллельно продолжается сбор урожая. На сегодняшний день убрано 48% площади, засеянной подсолнечником.
По ходу дискуссии возвращались к темам, поднятым на недавнем расширенном совещании. Президент спрашивал об исполнении поставленных задач и поручений.