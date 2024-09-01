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Hamster Kombat провела раздачу токенов

Hamster Kombat провела раздачу токенов
Источник:news.rambler.ua/Чемпионат.com

Популярная Telegram-игра Hamster Kombat подвела итоги сезона и была распределена криптовалюта Hamster Coin. Пользователи, судя по реакции в соцсетях, оказались недовольны результатами распределения токенов.

В первую очередь, игроки остались разочарованы размером награды. До фиксации прогресса в игре разработчики сообщали, что главным показателем при распределении токенов станет показатель пассивного дохода в игре. Об этом пишет rb.ru

После подведения итогов выяснилось, что за 1 млн прибыли в час геймеры получили примерно по 220 HMSTR, что при текущем курсе составляет $2,2.

Кроме того, пользователи, использовавшие автоматизированные способы добычи монет, были обвинены в читерстве и лишены награды. Судя по комментариям в соцсетях и, в частности, тематических Telegram-чатах, некоторых игроков обвинили в нарушении правил незаслуженно.

У части игроков в приложении отображается сообщение о том, что вывод на кошельки Binance, OKX, Bybit и Telegram Wallet временно закрыт. Единственный доступные способы вывода HMSTR — криптобиржа EBI.

Hamster Kombat («хомяк») — вирусная Telegram-игра жанра Play2Earn. Согласно механике, игрок должен нажимать (или тапать) по хомяку на экране, зарабатывая монеты и покупая на них улучшения, увеличивающих пассивный доход.

Ежемесячное число пользователей игры превышает 104 млн. Стоимость одной криптомонеты Hamster Coin составляет около $0,1. Листин токена запланирован на 26 сентября 2024 года.
  • Сегодня, 12:17
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