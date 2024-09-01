Dnestr.TV

 
0

В Республиканской стоматологии открыли новое детское отделение

В Республиканской стоматологии открыли новое детское отделение
фото: пресс-служба Минздрав ПМР

Министр здравоохранения Кристина Албул приняла участие в открытии нового детского отделения в ГУП «Республиканская стоматология», сообщает пресс-служба Министерства.

Светлые кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием и мебелью готовы принять маленьких пациентов.

Как отметила руководитель ведомства: «Силами государственного унитарного предприятия делается всё, чтобы наши дети могли получить высококвалифицированную стоматологическую помощь. Ремонтируются кабинеты, закупается современная специализированная медицинская техника, повышается квалификация медицинского персонала». Работы предстоит ещё много, в планах отремонтировать вторую часть отделения и дать возможность принимать пациентов в комфортных условиях.

Но, конечно, самое главное, на чем сделали акцент стоматологи, что профилактика – остается самым важным инструментом в здоровье детей и подростков. А специалисты поликлиники всегда найдут индивидуальный подход к каждому ребенку и проведут лечение качественно и без боли.
  • Сегодня, 12:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • Августовский индекс цен
  • ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • Августовский индекс цен
  • ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна