Министр здравоохранения Кристина Албул приняла участие в открытии нового детского отделения в ГУП «Республиканская стоматология», сообщает пресс-служба Министерства.
Светлые кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием и мебелью готовы принять маленьких пациентов.
Как отметила руководитель ведомства: «Силами государственного унитарного предприятия делается всё, чтобы наши дети могли получить высококвалифицированную стоматологическую помощь. Ремонтируются кабинеты, закупается современная специализированная медицинская техника, повышается квалификация медицинского персонала». Работы предстоит ещё много, в планах отремонтировать вторую часть отделения и дать возможность принимать пациентов в комфортных условиях.
Но, конечно, самое главное, на чем сделали акцент стоматологи, что профилактика – остается самым важным инструментом в здоровье детей и подростков. А специалисты поликлиники всегда найдут индивидуальный подход к каждому ребенку и проведут лечение качественно и без боли.