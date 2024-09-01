Фото: ОГИБДД ОМВД России по Волоколамскому городскому округу
В период с 13 по 19 сентября сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 17 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Тирасполе и Бендерах выявили по три нарушителя, в Григориополе и Дубоссарах – по два, по одному – в Слободзее и Каменке, пять – в Рыбнице.
К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 12 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Ещё четыре человека сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Один водитель отказался проходить медосвидетельствование. Его привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.