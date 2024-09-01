На заседании комитета по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам Верховного Совета ПМР, одним из рассмотренных вопросов стала инициатива депутата Олега Петрика, направленная на урегулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в населенных пунктах.
Как сообщает пресс-служба Верховного Совета, инициатива касается поправок в «Земельный кодекс ПМР», закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Кодекс ПМР об административных правонарушениях. Депутат Олег Петрик пояснил, что в последнее время он получает от избирателей своего округа №3 в Бендерах большое количество обращений и жалоб. Жители частного сектора обеспокоены тем, что некоторые граждане скупают старые и/или заброшенные дома и участки и создают в этих дворах животноводческие хозяйства, размеры которых выходят за рамки личных подсобных хозяйств. На таких участках, в непосредственной близости от жилых домов, содержатся десятки голов крупного рогатого скота, свиней, что создает невыносимые условия для соседей. Олег Петрик отметил, что на сегодняшний день законодательство предусматривает лишь санитарные нормы по расстояниям от жилых домов до ферм, которые соблюдаются формально. Проверки надзорных органов часто тоже не приводят к изменению ситуации, так как недобросовестные граждане часто успевают подготовиться к проверкам: вывозят скот, уменьшая его число.
«Необходимо принять меры для нормализации ситуации, так как проблема выходит за пределы одного округа. Во многих населенных пунктах сельской местности такая проблема встречается все чаще. При этом есть добросовестные предприниматели, которые выносят свою деятельность за пределы населенных пунктов, не нанося вреда жителям», – отметил Олег Петрик.
Предложенная депутатом законодательная инициатива направлена на запрет нецелевого использования земельных участков, предназначенных для подсобных хозяйств в черте населенных пунктов, а также на перенос крупных животноводческих хозяйств за их пределы. Также предлагается установить административную ответственность за нарушение норм земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
Эти меры позволят улучшить качество жизни сельских жителей и обеспечить более строгий контроль над деятельностью КФХ. Депутаты Комитета по вопросам АПК поддержали автора инициативы и рекомендуют Верховному Совету принять пакет законопроектов в первом чтении. В ходе дальнейшей работы над законопроектом будут учтены все высказанные замечания и предложения.