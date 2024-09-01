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ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов

ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
фото: пресс-центр МВД ПМР

С 16 по 22 сентября камеры беспилотников фиксировали нарушения ПДД по всей республике. Всего удалось установить 24 случая, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Инспекторы ГАИ по п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР привлекли к административной ответственности 12 водителей, которые нарушили требование дорожной разметки. Они заплатят штраф 92 рубля ПМР.

Также были оштрафованы в соответствии с п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР восемь водителей за выезд на полосу встречного движения. Им грозит штраф 552 рубля или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

Три водителя привлечены к ответственности по ст. 12.6 КоАП ПМР за то, что ехали, не пристегнув ремень безопасности. Нарушители заплатят штраф

Ещё один водитель согласно п. 2 ст. 12.39 КоАП ПМР заплатит штраф за отсутствие страховки.

Подобные рейды Госавтоинспекция ПМР проводит регулярно.
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