С 16 по 22 сентября камеры беспилотников фиксировали нарушения ПДД по всей республике. Всего удалось установить 24 случая, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Инспекторы ГАИ по п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР привлекли к административной ответственности 12 водителей, которые нарушили требование дорожной разметки. Они заплатят штраф 92 рубля ПМР.
Также были оштрафованы в соответствии с п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР восемь водителей за выезд на полосу встречного движения. Им грозит штраф 552 рубля или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.
Три водителя привлечены к ответственности по ст. 12.6 КоАП ПМР за то, что ехали, не пристегнув ремень безопасности. Нарушители заплатят штраф
Ещё один водитель согласно п. 2 ст. 12.39 КоАП ПМР заплатит штраф за отсутствие страховки.
Подобные рейды Госавтоинспекция ПМР проводит регулярно.