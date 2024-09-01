С 1 октября в Приднестровье изменится способ доставки пенсий. Теперь пенсионеры будут получать пенсии на банковский счет. Соответствующие изменения в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» Верховный Совет принял в июле этого года. Исключения сделали для пенсионеров старше 70 лет, инвалидов I и II групп, а также пенсионеров, проживающих в селах, где нет отделений банка или почты. Они продолжат получать пенсии с доставкой на дом, пишет пресс-служба ВС ПМР.
На заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению депутаты обсудили проблему, с которой они столкнулись в ходе работы на своих избирательных округах. Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан отметил, что в Приднестровье есть пенсионеры, состояние здоровья которых не позволяет им каждый месяц посещать отделения банка для обналичивания собственных средств.
«На практике бывают случаи: пенсионерка, 69 лет, 38 лет стажа, Ветеран труда, после инсульта не выходит из дома. Помогает соседка пенсионного возраста, но не хочет связываться с карточкой. Другой пример приводил коллега-депутат. Женщина 65 лет, ожирение IV степени. Практические не выходит даже во двор. Что делать с такими категориями людей? Не готовы они к карточкам», – рассказал председатель Комитета п социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Депутат отметил, что многие пенсионеры, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, не оформляют инвалидность из-за сложности и длительности процедуры. Согласно действующим нормам, решение об определении инвалидности принимается после проведения целого комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий по направлению врачебно-консультативных комиссий.
«Нужно лежать в больнице 1-2 недели, потом ехать в поликлинику, ехать к узким специалистам. Пройти окулиста, невролога, эндокринолога и так далее. А они есть только в районе. И многие люди, например, после инсульта, не оформляют инвалидность. Особенно, если это лица пенсионного возраста», – отметил Сергей Чебан.
На основании многочисленных обращений граждан было принято решение подготовить законопроект, который позволит продолжить получать пенсии с доставкой на дом пенсионерам, состояние здоровья которых ограничивает их возможности передвижения вне зависимости от их возраста или наличия у них инвалидности. На заседании Комитета депутаты поддержали проект закона в первом чтении.
Законодательную инициативу о внесении изменений в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» депутатский корпус рассмотрит в первом чтении уже на этой неделе, на пленарном заседании 25 сентября.