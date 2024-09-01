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Алексей Коровашков удостоен ордена «За заслуги в развитии спорта»

Алексей Коровашков удостоен ордена «За заслуги в развитии спорта»
Фото из открытых источников

Гребец-каноист Алексей Коровашков удостоен ордена «За заслуги в развитии спорта». Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.

Алексей Коровашков – воспитанник Бендерской и Тираспольской школ гребли, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы, бронзовый призер XXX Олимпийских игр в Лондоне, на Олимпиаде 2024 года в Париже занял четвертое место. Заслуженный мастер спорта России и мастер спорта международного класса ПМР. Удостоен ордена «Трудовая слава» и медали «За трудовую доблесть», а также российской медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.
  • Сегодня, 09:49
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