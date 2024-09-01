Гребец-каноист Алексей Коровашков удостоен ордена «За заслуги в развитии спорта». Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский, пишет novostipmr.com.
Алексей Коровашков – воспитанник Бендерской и Тираспольской школ гребли, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы, бронзовый призер XXX Олимпийских игр в Лондоне, на Олимпиаде 2024 года в Париже занял четвертое место. Заслуженный мастер спорта России и мастер спорта международного класса ПМР. Удостоен ордена «Трудовая слава» и медали «За трудовую доблесть», а также российской медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.