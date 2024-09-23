В ходе встречи руководители министерств и ведомств сосредоточились на обсуждении ряда законодательных инициатив и актуальных тем, требующих внимания и решения. В частности, речь шла об установлении предельных тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственным Государственной администрации Слободзейского района и города Слободзеи и Государственной администрации города Бендеры, на 2025 год, сообщает пресс-служба Правительства.
Проект постановления представил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Он отметил, что в Слободзейском районе тарифы останутся на уровне текущего года с добавлением 6 новых услуг из 49. В отличие от этого, в Бендерах предусмотрено 420 предельных уровней тарифов на платные услуги, включая одну новую, на ряд из которых запланировано повышение.
«Повышение предельного уровня тарифа на 2025 год относительно 2024 года затрагивает 59 платных услуг, в размере от 4,7 % до 98,6 %, а также понижение предельных уровней тарифов на 7 платных услуг от 1,3 % до 44,46 % в связи с изменением количества человек в учебных группах, изменением единиц измерения платных услуг. Оставшиеся предельные уровни тарифов на платные услуги предлагается сохранить на уровне 2024 года», – сказал Сергей Оболоник.
Также в продолжение обсуждения был рассмотрен вопрос о внесении изменений в предельные уровни тарифов на услуги муниципальных учреждений города Бендеры на 2024 год. По обращению МУ «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спортивных сооружений «Олимп» были переименованы некоторые услуги.
Далее был рассмотрен законопроект, направленный на повышение удобства заказа государственных услуг. Глава профильного министерства Александр Димитрогло представил инициативу, которая позволит гражданам, заказавшим государственную услугу, получать необходимые документы по почте. Перечень доступных для почтовой доставки документов будет определен Правительством после принятия законопроекта. Это необходимо, пояснил министр, для обеспечения их безопасности, если, например, речь идет о паспорте гражданина.
Также инициатива призвана улучшить доступ граждан к услугам государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Например, граждане смогут записываться на прием к врачу через Портал, что значительно упростит процесс.
Министр подчеркнул, принятие законопроекта расширит функционал Портала, позволит разместить на нем наиболее востребованные среди населения услуги, упростит взаимодействие граждан с государственными и муниципальными организациями и сократит временные затраты, так как услуги можно будет заказывать не выходя из дома.
Присутствующее отметили, что принятие законопроекта значительно улучшит качество обслуживания граждан и сделает взаимодействие с государственными учреждениями более удобным и доступным. Инициатива была единогласно поддержана, в ближайшее время она будет направлена в Верховный Совет для обсуждения.
В завершении заседания Председатель Правительства Александр Розенберг затронул тему безопасности детей в образовательных и досуговых учреждениях. В частности, говорили о недавнем трагическом инциденте в Рыбнице, когда молодой человек погиб в результате удара током. После этого в нескольких образовательных учреждениях, включая спортивные и социальные организации, были проведены проверки на соблюдение норм безопасности. По итогам проведенных проверок было выявлено 47 нарушений в организациях по всей республике.
В данной связи Премьер нацелил глав государственных администраций взять устранение неполадок под личный контроль. Также надзорной деятельностью займется Министерство юстиции. Глава Правительства акцентировал внимание на том, что ведомствам необходимо работать в тесной взаимосвязи. На исполнение поручений отводится 3 месяца, все нарушения должны быть устранены до конца года.
«Нет смысла эксплуатации детских учреждений без обеспечения надлежащей безопасности. Быть этого не может», – подчеркнул Александр Розенберг.