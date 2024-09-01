Нью-Йорк снова возглавил рейтинг крупнейших финансовых центров мира. Лондон занял второе место.
Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге самых крупных финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index, передает korrespondent.net.
Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте этого года, Нью-Йорк потерял один балл и получил оценку в 763 балла, тогда как Лондон, занимающий вторую позицию, прибавил три балла, его оценка составляет 750 баллов.
Тройку лидеров замыкает Гонконг, обогнавший Сингапур с 749 баллами против 747. Пятую строчку сохранил Сан-Франциско, на шестую ступеньку из девятой переместился Чикаго, на седьмой из восьмой - Лос-Анджелес. Шанхай откатился на две позиции и занял восьмое место.
По сравнению с предыдущим рейтингом в первой десятке произошли две смены: десятку покинули Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэну и Франкфурту.
Индекс мировых финансовых центров впервые опубликован в 2007 году, его обновляют каждые полгода.
Напомним, в 2023 году Лондон впервые в истории потерял единоличное лидерство как главный финансовый центр мира.