В Кишиневе в больнице им. Тома Чорбэ находились на лечении три пациента с вирусом Западного Нила. Один пациент все еще лежит в больнице, остальных выписали. Как сообщила заведующая отделения интенсивной терапии инфекционной больницы им. Тома Чорбэ Галина Кирияков в эфире RliveTV, все три случая — привозные, передает newsmaker.md.
«На сегодняшний день у нас было трое пациентов. У них были выражены проявления [болезни]. Те пациенты, которые болели в более легкой форме, скорее всего, к нам просто не попали. У пациентов, которые к нам попали, были определенные проявления — менингоэнцефалит, то есть воспаление и мозговых оболочек, и самого вещества головного мозга. Пациенты лежали в отделении интенсивной терапии. Сегодня на долечивании, как мы это называем, остался один пациент», — сказала завотделения больницы им. Тома Чорбэ.
Все три пациента побывали недавно за границе -в Италии, Чехии и Румынии. Все отмечали укусы комара, высокую лихорадку и спутанность сознания.
Как отметила Кирияков, до этого в Молдове не регистрировали случаев вируса Западного Нила, «возможно, потому, что мы не искали целенаправленно, не было столько настороженности к этому заболеванию».
Доцент Управления превентивной медицины Госуниверситета им. Н. Тестемицану Луминица Гуцу сказала, что предыдущий случай заражения вирусом Западного Нила в Молдове выявили в 2019 году.
«80% заболевших не обращаются за медицинской помощью, так как у них болезнь не проявляется. Их тех, кто обращается, есть и смертельные случаи. Даже если заболеваемость и была у нас, она протекала либо бессимптомно, или были легкие случаи», — сказала Гуцу.
В конце августа в Молдове у 49-летнего мужчины, побывавшего в Италии, диагностировали лихорадку Западного Нила. В ведомстве отметили, что это второй случай заражения лихорадкой Западного Нила в Молдове. Первый зарегистрировали в 2019 году.
Вирус Западного Нила передается людям, в основном, через укусы инфицированных комаров.
Примерно у 20% инфицированных вирусом развивается лихорадка Западного Нила. Ее симптомы включают лихорадочное состояние, головную боль, усталость и боли в теле, тошноту, рвоту, иногда кожную сыпь (на туловище) и распухшие лимфатические узлы.
Симптомы тяжелой болезни (называемой также нейроинвазивной болезнью), такой как энцефалит или менингит Западного Нила или полиомиелит Западного Нила, включают головную боль, высокую температуру, ригидность шеи, помрачение сознания, дезориентацию, кому, тремор, судороги, мышечную слабость и паралич. Тяжелая болезнь может развиться у человека любого возраста, однако люди старше 50 лет и некоторые люди с ослабленным иммунитетом подвергаются самому высокому риску развития тяжелой болезни в результате инфицирования вирусом западного Нила.
Наличие вируса Западного Нила уже обнаружили в 16 странах Европы. В Греции зарегистрировали 25 смертей и 162 случая. Далее следует Италия — 13 смертей и 331 случай инфицирования. В Испании 71 подтвержденный случай и 7 смертей.
В Румынии зарегистрировали 22 случая заражения вирусом, три человека умерли от осложнений болезни. В Украине скончались по меньшей мере три человека с вирусом Западного Нила.