Завод «Молдавизолит» полностью остановил производство. Как сообщил телеканал «ТСВ», власти Молдовы не дают предприятию разрешения на экспорт, ссылаясь на то, что завод выпускает продукцию двойного назначения. С 25 июля не было выдано ни одного разрешения, пришли отказы на отгрузку продукции в Казахстан и Турцию.
«Молдавизолит» отправил запрос и членам молдавской комиссии, выдающей документы на вывоз. Среди них представители Министерства экономики, Национальной армии, МВД, Министерства иностранных дел. Предприятие просит ускорить выдачу документов для экспорта. Для «Молдавизолита» это жизненно необходимо, сообщает novostipmr.com.
Пока же зарплату работникам платить нечем. 530 человек уходят в простой на неопределенный срок. По словам председателя профкома завода Ольги Безвезюк, если в условиях стабильной работы заработная плата рабочих составляла 8-8,5 тысяч рублей, то выплаты во время простоя составят 2-2,5 тысячи.
Как отмечает телеканал «ТСВ», с прошлого года завод балансирует на грани выживания. Если Молдова так и не даст разрешения на экспорт готовой продукции, более 500 сотрудников предприятия могут стать безработными.