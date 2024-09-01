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Леонид Манаков принял участие в работе Совета ООН по правам человека

Леонид Манаков принял участие в работе Совета ООН по правам человека
UN Photo/Jean-Marc Ferré

Глава Официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Российской Федерации Леонид Манаков в онлайн-режиме выступил на 57-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Женеве. Он обратил внимание присутствующих на многочисленные факты нарушения Молдовой прав и свобод населения Приднестровья во всех сферах жизнедеятельности, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Приднестровья.

«Особое беспокойство вызывает беспрецедентное усиление экономического давления Молдовы на Приднестровье в 2023 году и, особенно, с начала текущего года. Множество фактов нарушения основных прав и свобод граждан в предпринимательстве, труде, здравоохранении, обеспечении продуктами питания. В частности, сохраняется дискриминационный режим двойного налогообложения, действующий с 1 января 2024 года», – сказал Леонид Манаков.

Дипломат отметил, что стратегия РМ по экономическому удушению реализуется на фоне усиления репрессивных мер по уголовному преследованию приднестровских граждан: «В феврале 2023 года Молдова приняла ряд поправок в Уголовный кодекс, криминализирующих т.н. «сепаратизм», чем создала прямую угрозу для каждого приднестровского жителя при возвращении к месту своего проживания. В июне этого года внесены новые поправки в уголовное законодательство, касающиеся государственной измены, которые вводят дополнительные ограничения личных прав граждан в части свободы слова и выражения политических взглядов».

Леонид Манаков выразил обеспокоенность тем фактом, что эти и другие действия Молдовы в отношении Приднестровья нарушают фундаментальные права и свободы человека, закрепленные в международных документах. Он обратился к Совету с просьбой дать соответствующую оценку деструктивным мерам молдавских властей и оказать содействие в их пресечении.
  • Сегодня, 10:13
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