В фокусе внимания мотоциклы и те, кто ими управляет. Выявлены пять нарушителей. Двух байкеров привлекли к административной ответственности за сокрытие государственного регистрационного знака, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Ещё один мотоциклист заслужил внимание не только сотрудников ГАИ, но и людей, живущих во всех близлежащих домах, раскатистым рёвом своего железного коня. Как оказалось, байк имеет техническую неисправность, связанную с выхлопной системой. За это водителя привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.5 КоАП ПМР.
Два водителя байков были оштрафованы за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, и за отсутствие страховки.