Dnestr.TV

 
0

В Тирасполе провели ночную проверку мотоциклистов

В Тирасполе провели ночную проверку мотоциклистов
Фото: novostipmr.com

В фокусе внимания мотоциклы и те, кто ими управляет. Выявлены пять нарушителей. Двух байкеров привлекли к административной ответственности за сокрытие государственного регистрационного знака, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Ещё один мотоциклист заслужил внимание не только сотрудников ГАИ, но и людей, живущих во всех близлежащих домах, раскатистым рёвом своего железного коня. Как оказалось, байк имеет техническую неисправность, связанную с выхлопной системой. За это водителя привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.5 КоАП ПМР.

Два водителя байков были оштрафованы за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, и за отсутствие страховки.
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • Августовский индекс цен
  • ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Женское предпринимательство
  • Молдова подпишет Рамочную конвенцию СЕ об искусственном ...
  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • Августовский индекс цен
  • ГАИ продолжает выявлять нарушителей с помощью дронов
  • В Слободзее и Григориополе тушили крупные пожары
  • Установлены предельные уровни тарифов на работы по техн ...
  • В Молдове вырастет цена на водительские права: Сколько ...
  • В Молдове ожидают роста числа случаев COVID-19
  • ГТК ПМР напоминает о правилах ввоза и вывоза винограда
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна