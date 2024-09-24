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В Молдове проводят международные учения на случай радиационной угрозы

В Молдове проводят международные учения на случай радиационной угрозы
фото: ms.gov.md

В учебном центре Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций в селе Резень Яловенского района с 24 по 26 сентября проходят международные учения по оказанию медпомощи в случае радиационной угрозы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Молдовы, пишет newsmaker.md.

Как уточнили в ведомстве, кроме молдавских специалистов, в учениях принимают участие представители разных специализированных служб из Украины, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Армении, Грузии, Азербайджана и Северной Македонии.

«Учения предназначены для медицинского персонала, участвующего в реагировании на угрозы общественному здоровью, и направлены на улучшение готовности системы здравоохранения к химическим, биологическим, радиационным и ядерным угрозам. Участники совершенствуют навыки работы в условиях радиологического инцидента, в том числе попадают в непредсказуемые ситуации, которые могут возникнуть во время реального инцидента. Кроме того, учения позволяют оценить и улучшить медицинские компетенции, обеспечивая эффективное управление возможными ситуациями риска», — заявили в минздраве РМ.
  • Сегодня, 10:30
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