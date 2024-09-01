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Пополнить счет и снять наличные станет проще

Пополнить счет и снять наличные станет проще
фото: Верховный Совет ПМР

В Верховном Совете началась работа над пакетом законопроектов, которые в перспективе позволят владельцам платежных карт снимать со своих счетов наличные денежные средства и пополнять банковские карты в кассе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вносятся изменения в действующее законодательство, прежде всего, для сельских жителей. Однако географический компонент в тексте инициативы не оговаривается. Как отметил автор парламентарий Юрий Кучеренко, норма эта будет добровольной и может использоваться как в маленьком сельском магазинчике, так и в крупном супермаркете в столице, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«На сегодняшний день более 50 сел нашей республики практически лишены возможности пополнения или снятия денежных средств со счета при помощи банковских карт. Это более 4-х тысяч жителей республики. Данные изменения в законодательство позволят держателям банковских карт пополнять свои карты и снимать с них средства в кассах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проще говоря, наши граждане при совершении покупок в магазинах любой формы собственности при наличии там банковских терминалов, это обязательное условие, смогут снимать наличность. Это наиболее востребованная услуга», - пояснил автор законодательной инициативы Юрий Кучеренко.

Для того, чтобы в каждой конкретной торговой точке заработала эта норма, необходимы будут договоренность с банком и наличие банковского терминала. В магазинах, где оплата проходит только при помощи QR-кода, снятие наличных с банковской карты или пополнение счета при помощи продавца невозможно с технической точки зрения, пояснил Юрий Кучеренко.

Введение услуг по снятию со своих счетов наличных средств и пополнению банковских карт в кассе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так называемые Cash-in и Cash-out, удобны не только для населения. Юридические лица или индивидуальные предприниматели смогут оптимизировать свои издержки, в частности речь идет об инкассации. Что касается налогообложения, то эти операции не будут попадать под категорию налогооблагаемых.

«Мы считаем, что это достаточно интересная законодательная инициатива, которая призвана обеспечить доступ к наличным денежным средствам, возможность пополнять карты, снимать денежные средства в тех населенных пунктах, где отсутствуют банкоматы или банковские отделения. С учетом того, что эта норма будет носить сугубо добровольный характер для всех экономических агентов, более того, на наш взгляд она носит такой стимулирующий характер, когда бизнес должен быть заинтересован в реализации этой нормы», - поддержал законодательную инициативу председатель профильного парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Изменения и дополнения вносятся сразу в 6 законов: «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О защите прав потребителей», «О налоге на доходы организаций», «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения», «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики», а также в закон «О банках и банковской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике».

Парламент проголосовал за принятие пакета законодательных инициатив в первом чтении. Работа над ними продолжится.
  • Сегодня, 10:34
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