Маршрутчикам и таксистам нельзя останавливаться в зоне действия знака «Остановка запрещена». Эту норму депутаты приняли на пленарном заседании в двух чтениях, исключив из закона «О безопасности дорожного движения» такую действующую ранее привилегию останавливаться под знаком и не получать за это штраф. При этом на пленарном заседании подчеркнули, что по-прежнему кроме остановок у маршрутчиков остается возможность высаживать или подбирать пассажиров по требованию в других местах, где нет запрещающего знака, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Авторами законопроекта выступили депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Степан Степанов. При обсуждении инициативы депутаты смогли задать им интересующие вопросы. Так, парламентарий Игорь Буга спрашивал о причине разработки данного законопроекта. Как пояснила заместитель Председателя Верховного Совета, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева, в последнее время участились случаи ДТП в связи с тем, что водители останавливаются вне установленных мест. Кроме этого, такие остановки создают проблемы для проезда других автомобилей.
«Обратились водители, для которых создаются сложности в движении. Депутаты Комитета предложили инициативу, для того чтобы отрегулировать данные вопросы, привести в соответствие требования не только к другим автомобилям, но и к маршрутным такси, которые обязаны соблюдать дорожные знаки. Много нарушений данных норм, с водителями маршрутных такси проводили разъяснительную работу. Маршрутные такси должны также соблюдать эти правила», – пояснила вице-спикер парламента Галина Антюфеева.
Норма вступит в силу на следующий день после подписания Президентом. За остановку под запрещающим знаком маршрутчики, как и все водители, могут заплатить штраф – 10 РУ МЗП (184 рубля).
«Речь идет не о том, что маршрутные транспортные средства будут останавливаться только на остановках. Они перестанут иметь право останавливаться где угодно, но смогут подбирать пассажиров там, где нет знака «Остановка запрещена». Они не будут останавливаться как троллейбусы только на остановках. Такого ограничения не предусматривается. Концепция законопроекта состоит в том, чтобы навести порядок, потому что это вызывает большое количество ДТП. К счастью, на сегодняшний день это мелкие ДТП. Там, где маршрутки останавливаются возле знака «Остановка запрещена», чаще всего это одна полоса в одну сторону. Водители, которые следуют сзади, в часы пик объезжают маршрутку, выезжают на встречную полосу, это провоцирует ряд других ДТП», – пояснил депутатам представитель МВД Радион Чеботарь.
Представитель МВД также добавил, что министерство ведет работу по пересмотру дорожных знаков, в том числе по поручению Президента. Поэтому возможно, часть знаков «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» будет пересмотрена на тех участках дорог, где на сегодняшний день они избыточны, отметил Радион Чеботарь.
«Маршрутка едет по городу Слободзея. И если на перекрестке стоит гражданин, протягивает руку, маршрутка останавливается, если нет знака, так?», – задал вопрос депутат Верховного Совета Павел Шинкарюк.
«Да, совершенно верно. Но уточню, не на перекрестке останавливать, а на расстоянии 15 метров от перекрестка, для того чтобы была обеспечена безопасность, видимость для других участников дорожного движения», – ответил Радион Чеботарь.
Помимо этого, в закон «О безопасности дорожного движения» внесли норму, согласно которой оплачивать проезд наличными в маршрутках нужно только при входе. Раньше это правило регулировалось Постановлением Правительства. Теперь запрет платы за проезд во время движения будет прописан на законодательном уровне.
Для того чтобы такое правило оплаты соблюдалось, авторы законопроекта инициировали изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты предложили ввести админответственность за прием оплаты во время движения, в том числе и за иные нарушения правил перевозки пассажиров и багажа: штраф от 15 до 30 РУ МЗП (от 276 до 552 рублей) либо вынесение предупреждения. Изменения в КоАП были поддержаны депутатским корпусом. Нормы о штрафах вступят в силу спустя 2 недели после подписания.
«Водителям маршрутных такси нельзя будет взимать плату во время езды. То есть необходимо будет взимать плату при посадке пассажиров. Для того чтобы он не отвлекался и во время езды только управлял транспортом и обеспечивал безопасность пассажиров, которых он везет», – подчеркнула заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
Еще одно новшество, которое поддержали депутаты на пленарном заседании, это установка в маршрутках видеорегистратора с 1 ноября. Невыполнение такого требования может повлечь наложение штрафа – 20 РУ МЗП (368 рублей – для граждан) или 50 РУ МЗП (920 рублей – для должностных лиц). Депутатов интересовала практическая сторона исполнения норм по видеорегистратору. По мнению авторов законопроекта, с помощью видеорегистратора можно будет доказать, нарушает водитель или же соблюдает ПДД.
«Это будет контролироваться тогда, когда произойдет ДТП. Тогда это требование будет предъявляться работниками ГАИ: а где же видеорегистраторы, которыми должны были быть оснащены ваши маршрутные такси. Думаю, и водителю будет проще объяснить какую-то ситуацию, это в его интересах. Норма будет действовать с 1 ноября, для того чтоб водители смогли приобрести эти видеорегистраторы, и депутаты в этой части поддержали инициативу», – прокомментировала Галина Антюфеева.
Вице-спикер подчеркнула, что авторы законопроектов ожидают положительный эффект от принятых норм: водители лучше будут соблюдать правила перевозки пассажиров и снизится количество ДТП в городах и районах республики.