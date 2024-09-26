Ядерную доктрину РФ обновили, чтобы на Западе не было недопонимания, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету, передает ria.ru.
"Важно, что наш президент публично озвучил и проговорил все моменты, чтобы потом не было двоечтений и петляний на Западе, что они что-то не поняли, что "Россия четко не артикулировала" и так далее. Обновление ядерной доктрины сдерживания является назревшим решением и ответом на вызовы и систематические враждебные выпады коллективного Запада", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, теперь принятые уточнения важно донести до населения западных стран, власти которых "толкают мир к безумному противостоянию и ядерному армагеддону".