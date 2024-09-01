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В Бендерах создадут панно с эпизодами Ясско-Кишинёвской операции

В Бендерах создадут панно с эпизодами Ясско-Кишинёвской операции
скриншот: Первый Приднестровский телеканал

На Мемориальном комплексе «Площадь героев» в Бендерах появится панно с эпизодами Ясско-Кишинёвской операции. Сейчас за счёт средств Фонда капвложений там ведётся ремонт.

Мемориал построили 60 лет назад по проекту архитектора Валентина Медника. С тех пор капитально не ремонтировали. Работы начали этой весной: отреставрировали пушки, постаменты под ними и ступени к Вечному огню. Сейчас обновляют центральную часть мемориала, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал.

«Восстановлены подпорные стены, на которые будут установлены мемориальные плиты с именами павших в борьбе с фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной. Пока ещё стены не облицованы материалом, который будет максимально приближен к проектному решению архитектора Медника - это гранит в той же фракции, в том же цветовом решении и материалы, которые изначально предполагались», - рассказал помощник главного архитектора г. Бендеры Игорь Швыдкий.

Отремонтируют и стену позади 14-метрового обелиска. Больше чем за полвека стена из ракушечного известняка стала рассыпаться. Сейчас её укрепляют цементом, штукатурят, потом покроют гранитом.

«В дополнение к тому композиционному решению, которое уже имеется, принято решение по строительству новых частей: декоративных панно в виде приспущенных флагов, на гранитной поверхности которых будут отражены иллюстрации Ясско-Кишинёвской операции, Бендер послевоенного периода, мест боёв и сражений за наш город», - пояснил Игорь Швыдкий.

Гранитные панно с историческими иллюстрациями разместят по обе стороны мемориала. Оформлять их будут местные художники. Все основные строительные работы закончат уже в этом году. Отделку мемориала завершат к 9 мая 2025 года, к 80-летию Великой Победы.
  • Сегодня, 11:08
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