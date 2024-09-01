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Молдова прошла авторизацию для международного обмена данными о финансовых счетах

Молдова прошла авторизацию для международного обмена данными о финансовых счетах
Источник: Sputnik.md

Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принял и опубликовал отчет о конфиденциальности и безопасности данных, что дало возможность Молдове участвовать во взаимном обмене информацией о финансовых счетах, передает mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«Автоматический обмен информацией о финансовых счетах является важным международным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия незаконному оттоку капитала за рубеж, борьбы с уклонением от уплаты налогов, а также станет дополнительным источником поступлений в бюджет», - заявили в Государственной налоговой службе (ГНС) Молдовы.

В соответствии с законом № 69/2023 о реализации положений Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, отчетные финансовые учреждения республики ежегодно до 31 мая календарного года должны будут передать необходимую информацию в электронном виде посредством информационной системы ГНС.

В ведомстве подчеркнули, что данная система в период с 21 по 23 мая 2024 года прошла оценку Глобального форума ОЭСР, в частности, в отношении конфиденциальности и безопасности хранения данных. Это стало результатом взятого Молдовой обязательства внедрить стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI).
  • Сегодня, 10:53
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