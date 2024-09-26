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Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд
фото: РИА Новости / Илья Наймушин

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в четверг впервые в истории превысила $2700. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Декабрьский фьючерс на золото на CME достиг $2702 за унцию по состоянию на 14:40 мск. С начала года цена деривативов на драгметалл выросла на 28,8%, передает gazeta.ru.

Согласно исследованию JPMorgan, золото традиционно дорожает в периоды экономической и геополитической нестабильности благодаря репутации безопасного актива. Его низкая связь с другими инструментами делает золото «эффективным страховочным активом».

Аналитики Citigroup прогнозировали, что во второй половине 2024 года средние цены золота могут держаться выше $2500 за унцию, а через 6-18 месяцев подняться вплоть до $3000. По их оценкам, в 2024 году средняя стоимость драгметалла составит $2350, а в 2025 году — $2875 за унцию.

Крупнейшие банки ожидают дальнейшего рекордного роста цен на золото в 2025 году из-за возобновления крупных притоков в биржевые фонды (ETF) и ожиданий снижения ставок ведущими ЦБ, включая ФРС США.
  • Сегодня, 10:54
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